بنك QNB الأهلي يحصد جائزة الأكثر نشاطا في تمويل التجارة الخارجية لعام 2021

حصد “QNB الأهلي” جائزة “البنك الأكثر نشاطا في مجال تمويل التجارة الخارجية في مصر لعام 2021 من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وذلك تقديرا لجهود البنك الفاعلة وإسهاماته البارزة ودوره الرائد في تقديم الخدمات المصرفية المتعددة لتمويل التجارة الخارجية.

وأشاد محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ “QNB الأهلي” باعتزازه وفخره لحصول البنك على هذه الجائزة التي تعد تتويجا لنجاحات البنك الداعمة لتمويل التجارة الخارجية وشهادة ثقة جديدة تضاف إلى “QNB الأهلي” من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعد أحد أهم شركاء التنمية متعددي الأطراف في مصر.

وتبرهن الجائزة على الدور المحوري الذي يقوم به البنك في دعم عمليات التجارة الخارجية بمختلف الأدوات التمويلية والحلول المبتكرة التي من شأنها تنشيط التجارة البينية بين مصر والدول الأخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “QNB الأهلي”، أن عمليات تمويل التجارة الخارجية تحظى باهتمام واسع من قبل البنك لما لها من تأثير إيجابي على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز سبل التعاون والأطر الاقتصادية مع الدول والكيانات الاقتصادية الخارجية.

وتابع :”رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تشهدها السوق العالمية؛ كبر حجم العمليات المنفذة للاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل خلال العام الماضي والذى انعكس على دعم الصادرات المصرية، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري من خلال إعادة تنشيط حركة الاستيراد والتصدير وعودة الأسواق الخارجية إلى نشاطها وزيادة حركة التجارة المصرية مع الأسواق الخارجية”.

وأشاد محمد بدير بالعلاقات الوثيقة الهادفة بين “QNB الأهلي” والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تشهد تعاونا في مجالات عديدة مختلفة من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشمول المالي والتحول الرقمي، ودعم الاقتصاد الأخضر، وتمويل التجارة الخارجية وغيرها من المجالات.