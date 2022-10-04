بنك QNB الأهلي يحتل ترتيبات مرموقة في تصنيفات مجلة يورومني

احتل بنك QNB الأهلي ترتيبًا متقدمًا في أربع فئات ضمن تصنيفات مجلة يورومني المتخصصة في الأسواق المالية والمصرفية الدولية لعام 2022.

وتم تصنيف البنك كأحد المؤسسات الرائدة في فئة “الحلول الرقمية” في قائمة يورومني لقادة السوق، كما تم اختياره من بين أبرز الفاعلين في فئتي “الشركات الصغيرة والمتوسطة” و”المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة”، بالإضافة إلى اختياره ضمن فئة “الخدمات المصرفية الاستثمارية” المميزة.

وتستند تصنيفات مجلة يوروموني العالمية إلى مصادر متعددة للبيانات، تشمل المعايير النوعية والكمية مثل حجم الأعمال والابتكار والقيادة والتصنيفات الائتمانية وجودة الأصول والأرباح ومعدلات الكفاءة ومؤشرات الأداء الرئيسة، سواء داخليًا من البنوك أو من بيانات استطلاعات الرأي للعملاء الخارجيين من أجل بناء صورة قوية وموضوعية لقادة السوق.

الريادة المصرفية

وبهذه المناسبة، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي “نحن فخورون بحصول البنك على اعتراف دولي آخر بجودة خدماته وتميزها؛ مما يؤكد على أننا على المسار الصحيح الذي يهدف الى تحقيق الريادة في السوق المصرفي المصري ودوليًا”.

وأضاف أنه تتويجًا للنجاحات المتتالية فقد حصل البنك على تلك الترتيبات المتقدمة في قطاعات مختلفة ومتنوعة من مجلة يورومني الدولية، ومن بينها قادة السوق في الحلول الرقمية التي يقدمها بنك QNB الأهلي.

ولفت إلى أن الحلول الرقمية تعد أحد الركائز التي يعتمد عليها بنك QNB في دعم عملية الشمول المالي والتحول الرقمي؛ حيث يركز البنك على تطوير وابتكار عدد من الخدمات الرقمية والإلكترونية التي تلبي كافة احتياجات العملاء وتحوز رضاهم بما يضمن لهم تحقيق أفضل خدمة على كافة المستويات ولمختلف الفئات”.

خطة بنك QNB

ويركز البنك، خلال الفترة الحالية، على خطة تطوير بشكل كامل سواء عن طريق الفروع أو الماكينات أو المنتجات أو استحداث إدارات جديدة كإدارة تميز الخدمة المصرفية التي أطلقها البنك مؤخرًا.

وتستهدف إدارة تميز الخدمة المصرفية المتابعة الدورية والمستمرة لكافة الخدمات والمنتجات والتعاملات التي تقدم لعملاء البنك، وضمان تحقيق أفضل خدمة لهم وبأعلى جودة مصرفية.

ويتم ذلك من خلال الاهتمام بكافة عناصر المنظومة المصرفية، والرصد المستمر لكافة المتغيرات والتطورات التي تساهم في تميز الخدمة المصرفية وجذب عملاء جدد تحت مظلة القطاع المصرفي.

التمويل المستدام

وينطلق بنك QNB من ركيزة أساسية تقوم على اتباع أفضل الممارسات والأنشطة التمويلية بهدف تحقيق التمويل المستدام في القطاع المصرفي.

ويتميز البنك بالسبق في دعم المشروعات الخضراء بمصر التي ساهمت بشكل كبير في تخفيض الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة؛ من خلال استراتيجيته المستدامة في الحفاظ على الأجيال الحالية والمستقبلية من خطر الأضرار البيئية.

ويحرص بنك QNB على تطبيق أعلى المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة التي استحق من أجلها الترتيب المتقدم في اليورومني والتي تعد إحدى أدواته الهامة للتماشي مع خطة الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في التطبيق الأمثل للموارد والإمكانات واستغلال الطاقات المتاحة في دعم تلك المعايير.