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بنك QNB الأهلي يتيح فتح الحسابات مجانًا للسيدات حتى 30 أبريل

وإتاحة باقة "لكي" للخدمات المصرفية للسيدات
سيد بدر 10:43 ص, الأحد, 15 مارس 20 10:43 ص, الأحد, 15 مارس 20

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أعلن بنك QNB الأهلي إتاحة فتح الحسابات البنكية الجديدة للسيدات لديه بدون مصروفات أو حد أدنى بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، حتى 30 أبريل المقبل، وفقًا لصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”

كما يتيح البنك باقة “لكي” الموجهة للسيدات لتلبية احتياجاتهم المصرفية والتي تتضمن فتح حساب سوبر توفير سنوي او حساب يوماتي توفير، وإصدار بطاقة ائتمانية تابعة مجانا أو خصم علي رسوم الإصدار، وخصم 25% علي إصدار بطاقة فيزا شوبينج /إنترنت المدفوعة مقدماً ، بالإضافة الي مميزات وخصومات اخري يمكنكم الاستفادة بها عند فتح الحساب .

وقرر البنك إعفاء المشتركات في الباقة خلال شهر مارس الجاري من المصروفات لمدة 3 أشهر .

نتائج أعمال البنك

أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك قطر الوطنى الأهلى QNBA ارتفاع صافى أرباحه إلى 8.5 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 7.2 مليار جنيه خلال 2018.

وكشفت نتائج أعمال البنك ارتفاع نصيب السهم من أرباح 2019 إلى 7.63 جنيه مقارنة بنحو 6.34 جنيه للسهم فى 2018.

فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة ارتفاع صافى أرباحها إلى 8.3 مليار جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح قدره 6.9 مليار جنيه خلال 2018.

ووافق المجلس على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 2 جنيه للسهم ، كما اعتمد المجلس تقرير الحوكمة السنوى عن عام 2019.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

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