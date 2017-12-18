بنك NBK يعتزم فتح 5 أفرع بمصر فى 2018

خالد بدر الدين أكد ياسر حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى NBK فرع مصر إن البنك يخطط لفتح 4 أو 5 فروع أخرى فى مصر حيث يتوقع نمو القروض بحوالى 20 % خلال العام القادم لأنه يتوقع أيضا انخفاض اسعار…

خالد بدر الدين

أكد ياسر حسن العضو المنتدب لبنك الكويت الوطنى NBK فرع مصر إن البنك يخطط لفتح 4 أو 5 فروع أخرى فى مصر حيث يتوقع نمو القروض بحوالى 20 % خلال العام القادم لأنه يتوقع أيضا انخفاض اسعار الفائدة فى مصر وانتعاش الاقتصاد فى عام 2018 .

ويرى ياسر حسن إن معظم القروض ستكون موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للفراد والشركات الكبرى .

ويعتزم أيضا بنك الكويت الوطنى NBK تعيين مئات من موظفى البنوك وفتح المزيد من الفروع فى المملكة العربية السعودية للاستفادة من الفرص المتاحة فيها خلال عصر اقتصاد ما بعد البترول فى ظل رؤية 2030 التى أعلنها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت وكالة بلومبرج إن بنك NBK أكبر بنك فى الكويت يهدف للتوسع فى الرياض و الدمام مع نهاية العام القادم رغم أنه فتح أول فرع له عام 2006 وكذلك فتح فروع أيضا فى الهند وألمانيا.

وحقق بنك NBK ارتفاعا فى الأرباح بحوالى 9 % خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى مع انتعاش إيرادات الفائدة و التعاملات الإسلامية.