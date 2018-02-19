بنك NBD يغزو تركيا بشراء فروع روسية خاضعة للعقوبات الغربية

خالد بدر الدين: يستعد NBD الإماراتى أكبر بنك فى إمارة دبى لتقديم عطاء فى مارس المقبل للستحواذ بالكامل تقريبا أو بنسبة 99.9% من وحدة سبيربنك الروسية المملوكة بالكامل لحكومة تركيا والتى تقدر بحوالى 4.12 مليار دولار وإن كان سبيربنك الروسى قد يستغرق عدة شهور ليقرر البيع من عدمه. ويقول هيرمان جري

خالد بدر الدين:

يستعد NBD الإماراتى أكبر بنك فى إمارة دبى لتقديم عطاء فى مارس المقبل للستحواذ بالكامل تقريبا أو بنسبة 99.9% من وحدة سبيربنك الروسية المملوكة بالكامل لحكومة تركيا والتى تقدر بحوالى 4.12 مليار دولار وإن كان سبيربنك الروسى قد يستغرق عدة شهور ليقرر البيع من عدمه.

ويقول هيرمان جريف الرئيس التنفيذى لبنك سبيربنك الروسى الذى يتخذ من موسكو مقرا له إن عرض البنك الإماراتى فرصة طيبة للتخلص من العقوبات الأمريكية والأوروبية التى جعلت من العسير على البنوك الروسية أن تعمل فى تركيا.

وذكرت وكالة بلومبرج إن بنك NBD يقوم أيضا بتقييم عرض لشراء بنك دينيزبنك الروسى الذى يعمل فى تركيا و الذى تقدر قيمته الدفترية بحوالى 3.4 مليار دولار فى نهاية العام الماضى ضمن محاولات البنوك الخليجية لتعزيز وجودها فى سوق البنوك التركية .

وكان بنك NBD شترى فى عام 2013 الوحدة المصرية لبنك BNP باريبا الفرنسى بحوالى 500 مليون دولار ويسعى أيضا لتعزيز وجوده فى مصر وزيادة عدد فروعه فى دول أخرى.

واشترى سبيربنك الواقع تحت العقوبات الغربية منذ عام 2014 وحدة دينيزبنك التركية التابعة لبنك داكسيا الإسبانى بحوالى 3.5 مليار دولار فى عام 2012 .

و يرى المحللون فى وكالة بلومبرج إن البنوك التركية تقدر قيمتها فى المتوسط بحوالى 1.2 مرة قدر قيمتها الدفترية و إن بنوك الخليج تسعى لتعزيز وجودها فى تركيا من خلال صفقات استحواذية و طلبات للحصول على ترخيص للعمل فيها لأنها تواجه فرص توسعية محدودة فى منطقة الخليج.

وقفزت أسعار أسهم دينيزبنك بأكثر من 20 % فى ختام تعاملات اليوم الاثنين ليرتفع سعر السهم إلى 5.77 ليرة فى بورصة استنبول ليسجل اعلى مستوى منذ ثلاث سنوات بعد الغعلان عن عرض بنك NBD الإماراتى الذى صعدت أيضا أسعار أسهمه بحوالى 6.5 % فى أكبر مكسب يومى منذ عامين بينما زادت أسعار أسهم سبيربنك بأكثر من 3.4 % فى بورصة موسكو.

وكان بنك QNB القطرى اشترى فى عام 2016 الوحدة التركية لبنك اليونان الوطنى بحوالى 2.75 مليار يورو ( 3.4 مليار دولار) بينما اشترى بنك قطر التجارى حوالى 71 % من بنك الترنيتيف التركى من مجموعة اناضول فى عام 2013.

وكان ناشيونال كوميرشيال بنك أكبر بنك سعودى استحوذ فى عام 2007 على 60 % من بنك فاينانس كاتيليم التركى بحوالى مليار و 80 مليون دولار بينما أسست دار التمويل الكويتى بنك مملوك بالكامل لها فى تركيا عام 1989.

