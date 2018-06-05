بنك NBD: أنشطة القطاع الخاص غير البترولى تهبط في مايو

خالد بدر الدين:أظهر مسح نشرت نتائجه بنك الإمارات دبي NBD الوطني اليوم الثلاثاء عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو الماضى بعد نمو في أبريل من هذا العام وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي ”في الإنتاج والطلبات الجديد

خالد بدر الدين:

أظهر مسح نشرت نتائجه بنك الإمارات دبي NBD الوطني اليوم الثلاثاء عودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر للتراجع من جديد في مايو الماضى بعد نمو في أبريل من هذا العام وأظهر المسح أن تراجع الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير النفطي جاء وسط انخفاض هامشي ”في الإنتاج والطلبات الجديدة“.



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات تراجع في القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 49.2 نقطة من القراءة البالغة 50.1 في مارس لينخفض عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني ”في حين لا تتسم البيانات المستقبلية بالقدر نفسه من الإيجابية التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنها مازالت تشير إلى تحسن متواصل في الاقتصاد المصري“.