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بنك «HSBC» يوقف التعامل بالشيكات المصرفية بالجنيه الإسترليني واليورو

بعد مراجعة تمت مؤخرًا لخدمة الشيكات المصرفية
الحسينى حسن 1:32 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20 1:32 م, الأثنين, 28 سبتمبر 20

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أعلن بنك «HSBC مصر» وقف التعامل بالشيكات المصرفية بالجنيه الإسترليني واليورو ابتداء من نهاية سبتمبر الجاري.

وقال بنك HSBC عبر موقعه الإلكتروني، إنه بعد مراجعة تمت مؤخرًا لخدمة الشيكات المصرفية بالعملة الأجنبية، لن نقوم بإصدار الشيكات المصرفية بالجنيه الإسترليني واليورو بدءًا من 30 سبتمبر 2020.

وأضاف أنه بالنسبة للشيكات المصرفية بالجنيه الإسترليني أو اليورو المصدرة، سيتم قبولهم في خلال 15 عاما من تاريخ الصدور في حالة تقديمهم داخل مصر، في حين أنه سيتم قبولهم في خلال عام واحد فقط من تاريخ الصدور في حالة تقديمهم خارج مصر.

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وذكر بنك HSBC، أنه بعد التواريخ المذكورة ستعتبر هذه الشيكات غير مطالب بها، ولن يصبح البنك مسئولا عن أي خسارة أو تأخير بسبب رفض أي منهم.

وأشار إلى أنه يمكنك استخدام خدمات التحويلات المالية الدولية لإرسال العملات الأجنبية الدولية من خلال بنك HSBC مصر، كبديل للشيكات المصرفية.

%40 زيادة فى المعاملات الشخصية عبر الإنترنت بـHSBC

يذكر أن تود ويلكوكس نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك “إتش إس بى سى مصر” قال في حوار سابق مع “المال”، إن المعاملات المصرفية الشخصية عبر الإنترنت بالبنك ارتفعت بنسبة 40٪ العام الجارى مقارنة مع العام الماضى وزيادة بنسبة 16٪ فى أعداد العملاء المسجلين بالخدمة مقارنة مع شهر يناير 2020.

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وأضاف: كما أصبح بالإمكان الآن تنفيذ الإجراءات التشغيلية الأخرى، التى كانت تتم فى السابق ضمن الفروع، عبر الهاتف. وبالنسبة للعملاء الذين يحتاجون إلى التفاعل بشكل مباشر مع الموظفين، بات بإمكاننا القيام بذلك من خلال استخدام وسائل الاتصال المرئى عبر الفيديو من خلال تطبيق “Zoom”.

وأكد “ويلكوكس” أن الاستثمار فى تطوير الحلول الرقمية من أهم أولويات “HSBC” لضمان أن تكون خدماتنا المصرفية فى متناول عملائنا بشكل دائم واستمرار حصولهم على أفضل تجربة ممكنة بدءاً من الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية التجارية وصولاً إلى خدمات التداول والأوراق المالية.

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وقال إن منح الأولوية للاستثمار فى الحلول الرقمية يتماشى مع توجه مصر نحو اقتصاد غير نقدى ويؤكد على التزام “HSBC” بتقديم الحلول الرقمية المتطورة للعملاء فى مصر.

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بقلم الحسينى حسن

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