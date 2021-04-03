بنك «HSBC» يوقع اتفاقية مع «ريفي» بـ150 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر

تهدف الاتفاقية إلى زيادة مساهمة المشاريع متناهية الصغر في الاقتصاد الرسمي وتمكين دور المرأة في مصر

وقع بنك HSBC مصر مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر “ريفي”، التابعة لمجموعة سي آي كابيتال القابضة، اتفاقية لتوفير تمويل بقيمة 150 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر في مصر، مع تخصيص ثلث قيمة التمويل لدعم السيدات من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة “WSMEs”.

وبحسب بيان صادر من البنك، ستحصل المشاريع متناهية الصغر، ضمن إطار هذه الاتفاقية، على تمويل طويل الأجل بسعر فائدة تنافسي.

وتوفر الاتفاقية دعماً إضافياً للمبادرات التي كشفت عنها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري لتعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر داعماً قوياً للاقتصاد المحلي على نطاق واسع.

ويتم تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء(WSMEs) من قبل البنك المركزي المصري على أنها شركات مملوكة من النساء بنسبة 51٪ أو أكثر، أو تلك المملوكة من قبل النساء بنسبة 20٪ أو أكثر و تشغل فيها سيدة واحدة على الأقل منصباً تنفيذياً عالياً.

وقال حلمي غازي، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لدى بنك HSBC مصر: “نحن فخورون بشراكتنا مع شركة ريفي في هذه المبادرة الهامة لتمكين دور السيدات من رواد الأعمال والجمع بين خبراتنا وخبرات شركة ريفي لتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات متناهية الصغر في السوق المحلية.

ويعتبر تعزيز دور ريادة الأعمال المبتكرة والمتنوعة خطوة مهمة وجزء لا يتجزأ من عملية البناء بشكل أفضل لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وأضاف غازي: “من شأن هذه الاتفاقية أن تظهر التزامنا القوي تجاه دعم قطاع االمشروعات متناهية الصغر المصرية وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة وإبراز قدرتنا وإمكانياتنا لتقديم المزيج الصحيح من المنتجات وجودة الخدمة والاستفادة من الانتشار الدولي لبنك HSBC لدعم المشروعات متناهية الصغر التي تسعى إلى تنمية عملياتها من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل”.

وقال نديم حبيب، رئيس المؤسسات المالية والقطاع العام لدى بنك HSBC مصر: “لقد تم إبرام هذه الاتفاقية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية ومن شـأنها أن تساعد المشروعات متناهية الصغر التي تقودها النساء، و التي كانت الأكثر تضرراً خلال جائحة كوفيد-19، للعودة إلى السوق بشكل أقوى وأكثر مرونة استعداداً للمستقبل.

وتعتبر إتاحه الخدمات التمويل أحد أكبر التحديات التي تواجهها المشاريع متناهية الصغر – خاصة بالنسبة للنساء – ولذلك فإننا نتطلع إلى معالجة هذه المشكلة من خلال تقديم المساعدة للمزيد من الشركات في الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه للنمو”.