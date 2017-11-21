بنك HSBC يوافق على ضخ 600 مليون جنيه بقرض رؤية القابضة

سيد بدر: علمت «المال» أن بنك «HSBC» – مصر وافق على ضخ شريحة تمويلية بنحو 600 مليون جنيه، ضمن القرض المشترك الذى يتولى ترتيبه بنكا العربى الأفريقى الدولى والأهلى، لصالح شركة رؤية القابضة للاستثمارات. وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض نحو 3 مليارات جنيه، بغرض استكمال التطوير

سيد بدر:

علمت «المال» أن بنك «HSBC» – مصر وافق على ضخ شريحة تمويلية بنحو 600 مليون جنيه، ضمن القرض المشترك الذى يتولى ترتيبه بنكا العربى الأفريقى الدولى والأهلى، لصالح شركة رؤية القابضة للاستثمارات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض نحو 3 مليارات جنيه، بغرض استكمال التطوير ومدفوعات أرض مشروع «ستون بارك»، وحصلت الشركة فى سبتمبر الماضى على قرض معبرى بقيمة 2.2 مليار جنيه، موزعًا بواقع 1.8 مليار من البنك العربى الأفريقى الدولى و400 مليون من «الأهلى»، لحين الانتهاء من تدبير التمويل الأساسى.

وقالت مصادر إن 4 بنوك أخرى وافقت على تغطية شريحة تمويلية بإجمالى 770 مليون جنيه، موزعة بواقع 310 ملايين من البنك العربى، و210 ملايين من SAIB، و150 مليونا من الاستثمار العربى، و100 مليون من البنك المصرى الخليجى.

ويجرى تدبير التمويل بأجل زمنى يصل إلى 6 سنوات، ويوجه لتعزيز استثمارات الشركة، كما يتزامن مع سعى «رؤية» لطرح %30 من أسهمها فى البورصة المصرية قبل نهاية العام.

وتبعًا لتصريحات هشام شكرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، فإن الشركة نجحت فى تحقيق مبيعات بقيمة مليارى جنيه حتى نهاية أكتوبر الماضى، ومن المتوقع وصولها لنحو 2.5 مليار بنهاية العام الحالى.

وكشف شكرى، أن الشركة تستهدف تنفيذ إستراتيجية توسعية متكاملة، تعتمد على استكمال وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مع الطرح بالبورصة المصرية، الذى توقع أن يتم خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتأسست «رؤية» عام 2007 لتضم 13 شركة تزيد استثماراتها على 3 مليارات دولار، برأسمال عامل يقدر بنحو مليارى جنيه، وبمساحات أراضٍ قابلة للتنمية تزيد على 9 ملايين متر مربع، منها 6 ملايين متر تحت التنمية و3 ملايين متر لم تبدأ الشركة أى أعمال بها بعد.