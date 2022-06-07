بنك HSBC يمنح تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار جنيه لدعم رواد الأعمال

كشف بنك HSBC مصر عن إطلاقه برنامج إقراض بقيمة واحد مليار جنيه مصري لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في مصر الباحثين عن شريك مصرفي عالمي لتوسيع نطاق أعمالهم وربطهم بالفرص العالمية.

وقال البنك، في بيان، إن برنامج الإقراض متاح للشركات العاملة في التكنولوجيا بمختلف القطاعات التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها في مجال الاقتصاد الرقمي المتنامي بمصر. وتشمل قطاعات الأعمال المستهدفة التقنيات المالية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والنقل والصحة والتعليم والبرمجيات.

وتقديرًا لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول التغير المناخي (COP 27) الذي سيُعقد في شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من هذا العام، قال البنك إنه سيقوم بإعطاء الأولوية لرواد الأعمال الذين يركزون بشكل واضح على تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة.

قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: “تعتبر مصر موطنًا لبعض من أهم رواد الأعمال وأكثرهم تميزًا في المنطقة. ويعكس النمو الهائل في تمويل رأس المال الاستثماري بهذه السوق مدى جودة المهارات المحلية وضخامة الفرصة المتاحة، ولهذا السبب قمنا بتطوير برنامج إقراض مخصص لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا”.

وبوجود أكثر من 550 شركة ناشئة منذ شهر سبتمبر 2021، فقد احتلت مصر المرتبة الرابعة في قارة إفريقيا من حيث تأسيس الشركات العاملة بمجال التكنولوجيا, وذلك وفقًا لقرير النظام البيئي للشركات الناشئة المصرية لعام 2021.

ومن خلال 40 عامًا من الخبرة في مصر ووجود عالمي في 64 دولة ومنطقة تغطي حوالي 90% من التجارة العالمية والتدفقات المالية، يتمتع HSBC بمكانة فريدة لدعم خطط النمو الدولية للشركات حيث يواصل الاقتصاد المصري انتقاله إلى مستقبل مستدام بريادة رقمية.

قال علي تقي، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك HSBC مصر: “يلتزم بنك HSBC بدعم نمو الشركات ذات التوجه الدولي في جميع أنحاء مصر.

وهذا هو برنامجنا الثالث لدعم نمو شركات الأعمال والذي يركز على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد إطلاق صندوق الإقراض المخصص لدعم رائدات الأعمال، وكذلك صندوق “فرص” للتمويل التجاري ، مما يؤكد التزامنا لدعم كل مرحلة من مراحل رحلة نمو وازدهار رواد الأعمال”.

سيركز برنامج HSBC لتمويل أصحاب المشروعات العاملة بقطاع التكنولوجيا في المقام الأول، على الشركات التي تتبنى نماذج أعمال متميزة في الأنشطة التسويقية بين الشركات (B2B)، ولديها قدرة على تحقيق الإيرادات وممن حصلت بالفعل على التمويل من مستثمرين موثوقين،

وسيتم دعم الشركات المسجلة من قِبل فريق متخصص من مديري العلاقات والاستفادة من الخبراء المتخصصين بالخدمات المصرفية لقطاع التكنولوجيا لمجموعة HSBC العالمي.