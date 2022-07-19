 «بنك HSBC» يفوز بجائزة أفضل بنك للحوكمة البيئية والإجتماعية في مصر من مجلة يورومني

حصد بنك إتش إس بي سي “HSBC” جائزة أفضل بنك للحوكمة البيئية والإجتماعية في مصر وذلك في حفل توزيع جوائز مجلة يوروموني للتميز لعام 2022 لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال البنك إن هذه الجوائز تأتي إضافة إلى سبعة جوائز أخرى حصل عليها البنك في منطقة الشرق الأوسط، وبذلك يكون البنك قد حصل على جوائز أكثر من أي بنك منافس آخر في المنطقة. حيث حصل بنك أتش إس بي سي على جائزة أفضل بنك للإستثمار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام للعام الرابع على التوالي.

ويعتبر بنك إتش إس بي سي البنك الوحيد الذي حصل على لقب أفضل بنك للتمويل المستدام في الشرق الأوسط منذ بداية انطلاق الجائزة في عام 2018. وخارج نطاق منطقة الشرق الأوسط، حصل البنك على لقب أفضل بنك للتمويل المستدام في آسيا للعام الخامس على التوالي، كما حصل على جائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في العالم.

و قال تود ويلكوكس ، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك HSBC مصر: “إن حصولنا على جائزة أفضل بنك في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية يؤكد على التزامنا ببناء اعمالنا في مصر على أساس تعاملات و علاقات طويلة المدى. و بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ(COP27) الذي سيُعقد في شرم الشيخ في نوفمبر2022 ، نطمح إلى دعم الحكومة والعمل مع الشركات العاملة في مصر كشركاء للتحول إلى اقتصاد خال من الإنبعاثات الكربونية “.

وتعليقاً على ذلك، قال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا : “إننا نتطلع لأن نكون المؤسسة المصرفية الرائدة عالمياً في دعم عملائنا لتلبية احتياجاتهم المصرفية في الخارج، فضلاً عن تقديم المساعدة لقيادة التحول إلى عالم اقتصادي خالِ من الانبعاثات الكربونية والذي يعتبر من ضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك. وإن تقديرنا بجائزة أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط وأفضل بنك للتمويل المستدام إنما هو انعكاس واضح لما أحرزناه من تقدم جيد في تحقيق طموحنا المعلن بأن نكون الشريك المصرفي الدولي المفضل لعملائنا.”

و قبل استضافة مصر لمؤتمر COP27 ، انضم HSBC إلى تحالف من الشركات و البنوك الرائدة في التحول في مجال الطاقة – تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية المصري – لتوقيع مذكرة تفاهم بصدد مبادرة لدعم خفض الإنبعاثات الكربونية بعدد من المرافق البترولية المختارة في مصر.

و قال حلمي غازي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية فيHSBC مصر “إن شبكتنا الدولية الفريدة تجعلنا في وضع مميز لدعم الحكومة المصرية لدفع مشاركة أكبر للقطاع الخاص نحو مشاريع مستدامة. ويأتي ذلك كجزء من التزامنا بإطلاق حلول مالية لدعم عملائنا أثناء انتقالهم إلى مستقبل خالِ من الانبعاثات الكربونية “.

يهدف بنك HSBC إلى توفير تسهيلات تمويلية واستثمارية تصل قيمتها إلى واحد تريليون دولار أمريكي على المستوى العالمي بحلول عام 2030. كما يهدف البنك أيضاً إلى تحقيق خفض صافي الانبعاثات الكربونية لعملياته وشبكة التوريد الخاصة به إلى مستوى الصفر بحلول عام 2030.