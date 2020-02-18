بنك HSBC يعلن إلغاء 35 ألف وظيفة من فروعه على مستوى العالم

أن المجموعة ستلغي 15% من وظائفها على مستوى العالم، أي ما يعادل 35 ألف وظيفة، في إطار خطتها لخفض التكاليف على مدى ثلاث سنوات

أكد المدير العام لمجموعة “إتش إس بي سي” المصرفية العملاقة نويل كوين، أن المجموعة ستلغي 15% من وظائفها على مستوى العالم، أي ما يعادل 35 ألف وظيفة، في إطار خطتها لخفض التكاليف على مدى ثلاث سنوات.

وأعلن كوين في مقابلة مع شبكة بلومبرغ نيوز: هدفنا هو تخفيض وظائفنا الحالية البالغ عددها 235 ألف وظيفة إلى 200 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأفاد أكبر بنك في أوروبا ومقره لندن أن صافي أرباحه انخفض بنسبة 53٪ في عام 2019.

وأعلن المصرف الذي يحقق معظم إيراداته في آسيا، أنه سيبيع أصولا بقيمة 100 مليار دولار، ويقلص حجم بنك الاستثمار، ويحدث أنشطته بالولايات المتحدة وأوروبا.

توقعات بخسائر 600 مليون دولار بسبب كورونا

من ناحية أخرى، قال إيوان ستيفنسون المدير المالي للبنك، إن المصرف قد يضطر لتخصيص 600 مليون دولار إضافية لتغطية خسائر متعلقة بالقروض إذا استمر تفشي فيروس كورونا خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف أن المصرف يضع تصورات عدة لتأثير الفيروس على أنشطته، ووفق أطول فترة لاستمراره في إطار تلك الفرضيات، سيكون على البنك تحمل زيادة في القروض الرديئة تصل إلى ذلك الحد.

وأضاف أن هناك آثار على الإيرادات وستزداد حدتها إذا استمر فيروس كورونا لما بعد الشهر المقبل وحتى ستة أسابيع.