بنك HSBC يرفع سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية إلى 17.25%

رفع

شهادات الادخار لـ بنك HSBC

العائد على شهادات الادخار الثلاثية، لمدة 3 سنوات، لتسجل 17.25%، بعائد شهري وإضافته إلى الحساب الجاري للعميل.

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني أن الحد الأدنى لمبلغ الإيداع للحصول على شهادة الادخار من HSBC هو 10000 جنيه، ويتم إصدار شهادات الادخار بمضاعفات 1000 جنيه.

وأفاد بنك HSBC أنه يجب أن يكون الاسترداد الجزئي للشهادة بمضاعفات مبلغ 1000 جنيه بحد أدناه 1000 جنيه لكل معاملة. ويجب ألا تكون القيمة المتبقية للشهادة أقل من 10000 جنيه (كحد أدنى).

بنك HSBC

وقرر البنك المركزي المصري في 30 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي لتصبح عند مستوى 18.25، 19.25، 18.75% على الترتيب ، كما رفع الفائدة على سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصبح عند مستوى 18.75%.

وطرح البنكان الحكوميان الأهلي ومصر، شهادات ادخارية جديدة بفائدة 19% ثابت و22% متناقص، وتوالت البنوك في طرح شهادات بالمثل بعوائد مرتفعة.