بنك HSBC يتعاقد مع جمعية الصعيد لتنفيذ برنامج تدريبى فى 4 محافظات

أحمد الدسوقيتعكف جمعية الصعيد للتربية والتنمية على تدريب عملائها فى 4 محافظات في إطار مشروع ممول من بنك hsbc بالتعاون مع منظمة بوزيتيف بلانت إنترناشيونال.قالت هايدى فيليب، مسئولة التدريب والمتابعة بالجمعية، لـ«المال»، إن تدريب العملاء على مهارات التوظيف، وريادة الأعمال، والبرنامج

أحمد الدسوقي

تعكف جمعية الصعيد للتربية والتنمية على تدريب عملائها فى 4 محافظات في إطار مشروع ممول من بنك hsbc بالتعاون مع منظمة بوزيتيف بلانت إنترناشيونال.

قالت هايدى فيليب، مسئولة التدريب والمتابعة بالجمعية، لـ«المال»، إن تدريب العملاء على مهارات التوظيف، وريادة الأعمال، والبرنامج يشمل أيضًا المرأة المعيلة.

ولفتت إلى أن هذا البرنامج يتم تنفيذه لأول مرة مع البنك، ويدخل ضمن المسئولية الاجتماعية على البنك، مؤكدة أن هذه النوعية من الخدمات يستفيد منها العملاء بشكل كبير؛ لأنها تطور من أدائهم، مضيفة: «الخدمات غير المالية تعد اسثتمارًا فى عقول البشر، تقلل فى نهاية المطاف من نسب التعثر».

وأشارت إلى أن هذا البرنامج تنفيذه فى 4 محافظات هى: «المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر»، لافتة إلى البدء فيه مؤخرًا، والانتهاء منه فى سبتمبر المقبل.

فى سياق متصل ذكر مجدى أبو اليمين، نائب مدير القروض، ومدير فرع الجمعية بمحافظة الأقصر، أن الجمعية منذ تقديمها للخدمات غير المالية فى عام 2010، نفذت 4 برامج، منها 3 برامج بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية عن كيفية إدارة المشروعات، ودربت أكثر من 3000 عميل.

وقال أبو اليمين إن الجمعية نفذت برنامج «الرابح» بالتعاون مع منظمة بوزيتيف بلانت إنترناشيونال، على مدار 3 أعوام فى محافظتى «سوهاج وأسيوط»، مشيرًا إلى أن تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية مثل التعلم المالى، وكيفية الإدخار وإدارة الدين.

وقدر حجم المستفيدين من برنامج الرابح بـ600 عميل، مشيرًا إلى أن «الصعيد للتربية والتنمية» تعد من الجمعيات القليلة التى تقدم هذه النوعية من الخدمات.

ووفقًا لتصريحات سابقة لعماد جميل، مدير القروض بجمعية الصعيد للتربية والتنمية، فإن الجمعية تخطط لرفع محفظة قروضها إلى 36 مليون جنيه، نهاية العام الحالى، مقارنة بـ16 مليون جنيه.