بنك HSBC: السعودية تبيع مطاحنها فى أول خصخصة فى تاريخها

خالد بدر الدينأكد فرع بنك HSBC البريطانى فى السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة ستجري الإعلان عن عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي فى أول عملية خصخصة تنفذها الحكومة في إطار إصلاح اقتصادها.وقال البنك الذى يتولى تقديم المشورة في عملية البيع إن التفاصي

خالد بدر الدين

أكد فرع بنك HSBC البريطانى فى السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة ستجري الإعلان عن عملية بيع قطاع مطاحن الدقيق السعودي خلال الربع الثاني من العام الحالي فى أول عملية خصخصة تنفذها الحكومة في إطار إصلاح اقتصادها.

وقال البنك الذى يتولى تقديم المشورة في عملية البيع إن التفاصيل ستشمل الإطار الزمني لتأهيل المستثمرين المحتملين وتدشين عملية البيع بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من السلطات المختصة.

وكانت وكالة رويترز ذكرت في نوفمبر الماضى نقلا عن مصادر إن عملية البيع المعقدة وقواعد الملكية الصعبة تجعل بعض المستثمرين المحتملين يحجمون عن تقديم عروض لشراء مطاحن الحبوب التي تملكها الدولة في السعودية.