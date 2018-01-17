بنك EBRD يرفع تمويلاته إلى 12 مليار دولار منها 1.4 لمصر

خالد بدر الدينأظهرت أرقام أولية للعام 2017 نشرها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD اليوم الأربعاء أنه استثمر 9.7 مليار يورو (11.85 مليار دولار) في أرجاء منطقة واسعة تمتد من قلب شرق أوروبا إلى المغرب ومنغوليا وأجزاء من الشرق الأوسط منها مصر.وتشمل الأسواق الرئيسية مصر حيث ضاعف

خالد بدر الدين

أظهرت أرقام أولية للعام 2017 نشرها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD اليوم الأربعاء أنه استثمر 9.7 مليار يورو (11.85 مليار دولار) في أرجاء منطقة واسعة تمتد من قلب شرق أوروبا إلى المغرب ومنغوليا وأجزاء من الشرق الأوسط منها مصر.

وتشمل الأسواق الرئيسية مصر حيث ضاعف البنك تمويلاته لها إلى 1.4 مليار يورو وأوكرانيا حيث ارتفعت استثماراته إلى 740 مليون يورو من 581 مليون على الرغم من القلق بشأن ضعف الإصلاحات.

ورفع بنك EBRD تمويلاته إلى مستوى قياسي العام الماضي لكنه يتأهب لهبوط في الأرباح في أعقاب انخفاضات حادة في عملات مثل الليرة التركية والروبل الروسي.

وذكرت وكالة رويترز إنه من المتوقع أن ينشر البنك أرقام الأرباح في الأسابيع المقبلة لكن بسبب هبوط الكثير من العملات العام الماضي فإن من المرجح أن تنخفض كثيرا عن المستوى الذي سجلته في 2016 والذي بلغ حوالي مليار يورو.

ووسع البنك، الذي أنشأته حكومات أوروبا في العام 1991 للاستثمار في اقتصادات الدول الشيوعية السابقة بشرق أوروبا وتموله الدول المتقدمة نطاق اختصاصه في العقد الماضي ويعمل الآن في أكثر من 30 دولة.

وظلت تركيا السوق رقم واحد للبنك العام الماضي مع قيامه باستثمار 1.5 مليار يورو في 51 مشروعا و لكن الليرة التركية هبطت 18 % مقابل اليورو، مما سيكون له تأثير سلبي على الأرباح.

وللروبل الروسي قصة مماثلة برغم أن البنك لم يقدم قروضا في روسيا منذ الأزمة الأوكرانية في 2014 إلا أنه ما زال لديه محفظة من الاستثمارات الروسية بقيمة 3 مليارات يورو كما تراجع الروبل حوالي 7 % مقابل اليورو العام الماضي.