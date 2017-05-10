بنك EBRD يخفض توقعاته لنمو مصر والأردن وتونس المغرب إلى 3.7%

خالد بدر الدين:أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD اليوم الأربعاء، عن خفض توقعاته لنمو دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها، وتضم مصر والأردن وتونس المغرب إلى 3.7% هذا العام بالمقارنة مع 4% في توقعاته الصادرة في نوفمبر الماضى.وقال البنك إن جميع الدول المدرجة ضمن هذه الفئة شهدت

خالد بدر الدين:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD اليوم الأربعاء، عن خفض توقعاته لنمو دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها، وتضم مصر والأردن وتونس المغرب إلى 3.7% هذا العام بالمقارنة مع 4% في توقعاته الصادرة في نوفمبر الماضى.

وقال البنك إن جميع الدول المدرجة ضمن هذه الفئة شهدت تخفيضا لتوقعات النمو؛ بسبب عوامل مثل ارتفاع التضخم مما يضر بالاستهلاك والاضطرابات الإقليمية التي تؤثر سلبا على السياحة وإن كان الاقتصاد المصري حقق نموا بلغ 4.3% في عام 2016.

وتوقع البنك الذى يعمل في 36 دولة ارتفاع النمو في الدول الأربع إلى 4.1% في المتوسط خلال 2017، وحققت مصر والأردن والمغرب وتونس نموا قدره 3.4% في 2016 وفقا لتقديرات البنك.

وأجرى البنك خفضا لتوقعات النمو في الأردن والمغرب في العام الجاري إلى 2.5% و3.8% على الترتيب من توقعات سابقة بنمو 2.8 و4.8% على التوالي، بينما أظهرت توقعات البنك أن النمو في تونس سيتراجع في 2017 إلى 2.2% من توقعات سابقة بنمو نسبته 2.5%.