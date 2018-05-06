بنك CIB يقدم لسلسلة كافور حلولا مبتكرة عبر الصراف الآلي

المال- خاص كشف البنك البنك التجاري الدولي-مصر عن تقديم ماكينات صراف آلي توفر خدمة إعادة تدوير النقدية والتي تم تصميمها خصيصًا لتوفير خدمات نقدية أكثر كفاءة لسلسة كارفور مصر وهو واحد من أكبر عملاء البنك.وقام البنك بوضع 25 ماكينة صراف آلي للمعاملات النقدية وخدمات إيداع النقود في كل

المال- خاص

كشف البنك البنك التجاري الدولي-مصر عن تقديم ماكينات صراف آلي توفر خدمة إعادة تدوير النقدية والتي تم تصميمها خصيصًا لتوفير خدمات نقدية أكثر كفاءة لسلسة كارفور مصر وهو واحد من أكبر عملاء البنك.

وقام البنك بوضع 25 ماكينة صراف آلي للمعاملات النقدية وخدمات إيداع النقود في كل فروع “كارفور سوبر ماركتس” في جميع انحاء الجمهورية.

وتساهم تلك الماكينات المتطورة في تحقيق خفضًا ضخمًا في عدد زيارات الـ Cash in Transit لإعادة التعبئة النقدية مما يؤدي بدوره إلى تعزيز التجربة التسويقية للبنك التجاري الدولي وكارفور وكذلك منح العملاء خدمات بنكية أكثر أمانًا وكفاءةً ويسرًا.

وقال محمد فرج -الرئيس التنفيذي للخدمات البنكية الإلكترونية ورئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك التجاري الدولي-مصر إن “تبني واعتماد ماكينات إعادة التدوير النقدية كجزء من التزامنا بالتنمية المستدامة لمساعدة النظام البيئي قد قام بإحداث تغييرًا جذريًا بالسوق المصرفي”.

وأضاف “لقد ساهمت في تبسيط الدورة النقدية ومنحت البنك التجاري الدولي (CIB) وعملائنا من الشركات إمكانية الوصول إلى استخدام التكنولوجيا المالية الرقمية في تطوير العمليات النقدية مما يدعم ويبسط ويطور الطرق التي نخدم بها عملائنا بسلاسة في ظل مواصلة تعزيز جودة خدماتنا”.

وتابع “لقد ساهم هذا الحل الرقمي المبتكر في ربط المعاملات النقدية الخاصة بكارفور بالقنوات الرقمية، كما أنه برهن أيضًا على العلاقات المشتركة للبنك مع كارفور ومدي التزام البنك بدعم متطلبات عملائه”.

ومن جانبه قال جان لوك غرارياتو -مدير كارفور مصر-مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة- “نحن في مجموعة ماجد الفطيم ننظر دائمًا إلى الطرق المبتكرة والرقمية لتحسين التميز التشغيلي الذي يحررنا بدوره للتركيز على عملائنا.”

وأوضح أن “هذا التعاون لا يساعد على تبسيط عمليتنا التجارية فحسب، بل أنه يوفر أيضًا ماكينات الصراف الآلي في كل متاجرنا مما يساهم في تعزيز خدماتنا التي نقدمها لعملائنا من خلال الحلول المبتكرة لكي نضمن لهم أسعد اللحظات كل يوم.”

وأضاف محمد فرج: “بعد نجاح تطبيق هذه الحلول المصرفية، يواصل البنك التركيز على التوسع وتطوير شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة بنا وكذلك إضافة المزيد من الخدمات والحلول المبتكرة بهدف توفير تجربة بنكية يومية أكثر سهولة وراحة لعملائنا.”

