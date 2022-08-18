بنك «CIB» يدفع البورصة نحو الصعود بدعم مشتريات المؤسسات المحلية

دفعت التحركات الإيجابية لسهم البنك التجارى الدولى «CIB»، بجلسة أمس الأربعاء، مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 نحو الصعود القوى؛ بدعم مشتريات المؤسسات المصرية التى سجلت صافى بقيمة 157 مليون جنيه، وسط توقعات باستكمال الحركة الصاعدة نحو مستويات 10500 نقطة بجلسة الخميس، مع ترقب السوق لقرار سعر الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية.

وصعد سهم «التجارى الدولى» بنحو 3.2% إلى 38.70 جنيه، ويتوقع محللون فنيون أن يواصل ارتفاعه حتى مستويات 40 جنيهًا على المدى القريب.

ومن المُنتظر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها، اليوم الخميس؛ لبحث مصير أسعار الفائدة، وكان قد حُدد هذا التوقيت قبل استقالة محافِظه طارق عامر من منصبه، صباح الأربعاء.

وسجل EGX30 مستوى 10058 نقطة بنسبة صعود 2.18%، فيما ارتفع «egx70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.55% عند 2161.8 نقطة، و«egx100» الأوسع نطاقًا بنحو 0.99% إلى 3095 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 1.8 مليار جنيه، على نحو 192 ورقة مالية، صعد من بينها 73، وتراجع 57 أخرى، ولم يتغير أداء البقية، وبلغ رأس المال السوقى 678.845 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافٍ سجل 155.9 و24.6 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه الأجانب للبيع بقيمة 180.5 مليون.

من جانبه قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن السوق بدت هادئة فى بداية جلسة الأربعاء، ثم غيرت مسارها في النصف الثانى من الجلسة بدعم الحركة الصاعدة سهم «التجارى الدولى» مع أحجام تداول مرتفعة.

وأضاف أن إغلاق المؤشر أعلى مستوى 10000 نقطة، يدفعه لمزيد من الصعود نحو 10175 كمرحلة أولى، ثم 10280 و10800 نقطة خلال عدة جلسات.

وأوضح أنه رغم عدم حسم مصير اجتماع اليوم بشأن أسعار الفائدة خاصة عقب استقالة محافظ البنك المركزى طارق عامر، فإن السوق لا يزال يترقب القرار الخاص بها.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن تحركات السوق كانت صاعدة على المدى القريب، موضحًا أنها شهدت حركة تصحيحية فى المنتصف دفعتها نحو مستويات الدعم.

ولفت إلى أن صعود المؤشر الرئيسى جاء مدعومًا بصعود «التجارى الدولى»، موضحًا أن السوق لديها فرصة لمواصلة الصعود حتى 10500 نقطة، فى ظل الانتظار المحدود لقرار المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة الخميس.