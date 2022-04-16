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«بنك CIB» يحقق 4.259 مليار جنيه أرباحا خلال الربع الأول من العام

وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك
أحمد البطران 7:24 م, السبت, 16 أبريل 22 7:24 م, السبت, 16 أبريل 22

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حقق البنك التجاري الدولي CIB ارباحا بقيمة 4.259 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 مقابل 2.873 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك.

وأظهرت القوائم المالية أن حجم ارباح البنك قبل الضرائب سجلت نحو 6.142 مليار جنيه بنهاية مارس 2022 مقابل 4.088 مليار جنيه بنهاية مارس 2021

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وسجل صافي الدخل من العائد خلال الربع الأول من العام الجاري 6.717 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.667 مليار جنيه بنهاية مارس 2021.

كما أظهرت القوائم المالية ارتفاع حجم أصول البنك خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل 524.816 مليار جنيه مقابل 498.235 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021

وارتفعت محفظة قروض العملاء إلى 158.490 مليار جنيه بنهابة مارس 2022 من 145.575 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 فيما ارتفعت محفظة الودائع إلى 429.022 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 407.241 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

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بقلم أحمد البطران

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