بنك «CIB» يحتفل بمرور عام على انضمامه إلى الأعضاء المؤسسين لمبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة

يحتفل البنك التجاري الدولي أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بأحد أبرز الإنجازات التي ساهمت في ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي المصري، ويشهد يوم 22 من الشهر الجاري مرور سنة على انضمامه إلى الأعضاء المؤسسين ممن قاموا بإعداد مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة

في إطار المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-FI). وشهدت مراسم التوقيع على المبادرة انضمام حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي-مصر، إلى 130 مديرا تنفيذيا يمثلون البنوك الأعضاء الموقعين على المبادئ من أكثر من 49 دولة حول العالم، بإجمالي أصول تربو على 64 تريليون دولار.

وأشار بيان صادر عن البنك أنه يعكف على مدار عام منذ توقيع المبادرة على تبني مبادئها الستة، تركيزًا على المبدأ الأول: المواءمة، والمبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف والمبدأ الخامس: ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة الاستدامة.

وأكد هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالبنك التجاري الدولي، أن البنك نجح على مدار العام الماضي في تعزيز دوره الفعال في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمعات المحيطة بأعماله على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وأكد أن جهود البنك لترسيخ ثقافة الاستدامة كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية أعماله، وعلى رأسها تأسيس إدارة التمويل المستدام، سوف تساهم في تحقيق رؤيته المستقبلية نحو نظام مصرفي أكثر استدامة.

وفي إطار المبدأ الخامس: ترسيخ مبادئ الحوكمة وثقافة الاستدامة، قام البنك بتأسيس إدارة للتمويل المستدام وهو أول بنك في مصر يقوم بهذه الخطوة، كما قام بتعيين الدكتورة داليا عبد القادر كأول رئيس لقطاع الاستدامة بالبنك التجاري الدولي بهدف قيادة ذلك القطاع المتكامل الذي يعكس التزام البنك نحو تلبية المتطلبات المتزايدة إلى جانب تعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

وأضاف البيان إن تلك الإدارة تهدف إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة كأحد الركائز الأساسية لاستراتيجية أعمال البنك، فضلًا عن توفير منصة قوية لدمج ممارسات الاستدامة بجميع أنشطته التشغيلية وتحقيق رؤيته المستقبلية.

ويقوم بالإشراف على مهام الإدارة الجديدة اللجنة التوجيهية للاستدامة والتي يرأسها كبار المديرين من غالبية إدارات البنك.

وفي إطار المبدأ الأول من مبادئ المبادرة: المواءمة، قام البنك بتطوير هيكل شامل لإطار العمل بالبنك لضمان مواءمة عملياته وأنشطته ورؤيته مع القوانين واللوائح المصرية والمعايير والأطر العالمية.

وفي إطار المبدأ الثاني: التأثير وتحديد الأهداف، يركز البنك على إجراء تقييم أساسي لتحديد أهم التأثيرات الإيجابية والتركيز عليها، وكذلك التأثيرات السلبية للحد منها، وذلك عبر تكاتف جميع جهود الأطراف ذات العلاقة على مختلف المستويات لتعزيز المردود الإيجابي للبنك على المجتمع والبيئة.

وأشار البيان إلى أن البنك إلى الوصول إلى التوازن المنشود بين تحقيق الأرباح والالتزام بممارسات ومعايير الاستدامة لتحقيق المردود الإيجابي على المجتمعات المحيطة بأعماله، والحد من الآثار السلبية المباشرة وغير المباشرة لعملياته التشغيلية.

يذكر أن مبادئ الخدمات المصرفية المسؤولة سوف تساهم في توفير إطار قوي للبنك التجاري الدولي لتحديد واقتناص الفرص الاستثمارية الجذابة الناتجة عن الاقتصاد القائم على التنمية المستدامة، وفي الوقت نفسه تحديد المخاطر البيئية ومعالجتها بشكل فعال. وسوف يواصل البنك دعم هذه المبادرة الكبرى مع السعي الدائم نحو إحداث تأثير إيجابي في القطاع المصرفي في مصر والمنطقة.