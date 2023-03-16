بنك «CIB» يتيح خدمة التقسيط لكافة مشتريات الشركات حتى 24 شهر بدون فوائد

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التقسيط لمشتريات الشركات حتى 24 شهر بدون فوائد

أكبر بنك قطاع خاص في مصر،إتاحة خدمة تقسيط المشتريات لجميع حاملي بطاقات CIB Visa Business Platinum الائتمانية، في إطار دعم البنك لأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع شركة Visa، أحد رواد خدمات الدفع الإلكترونية، لأول مرة في مصر.

وأفاد في بيان أنه يمكن لحاملي بطاقاتCIB Visa Business Platinum تقسيط مشتريات شركاتهم بفترات سداد تصل إلى 24 شهر، وبدون فوائد،ويمكن لعملاء البنك الآن شراء كافة احتياجات شركاتهم خلال شهري مارس وأبريل 2023 باستخدام بطاقة CIB Visa Business Platinum الائتمانية.



ويهدف العرض إلى تشجيع عملاء البنك الحاليين والجدد من أصحاب الشركات على الاستفادة بمزايا البطاقة الائتمانية، ومنحهم حلول تقسيط مرنة للمساهمة في التخفيف من نفقاتهم الحالية وتلبية كافة احتياجات أعمالهم.

وفي هذا السياق، كشف هاني الديب رئيس قطاعات ومنتجات وعلاقات ائتمان الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يحرص البنك باستمرار على تقديم المزيد من الحلول المالية لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، مما جعله يتيح خدمة تقسيط المشتريات لعملائه من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال مع بطاقة CIB Visa Business Platinum الائتمانية، وذلك في إطار جهوده المستمرة لدعم اقتصاد الدولة.



وقالت ملك البابا المدير العام لشركة Visa، إن إمكانية منح العملاء المزيد من خيارات الدفع هو أهم ما يميز الاقتصاد الرقمي العالمي، ففي ظل الوضع الاقتصادي الحالي، شهدت تسهيلات الدفع المقدمة نموًا ملحوظًا.

وأضافت، أنه وفقًا لدراسة شركة Visa التي أجرتها في عام 2022 ضمن حملة «ابقى آمنًا»، قد تبين أن 72% من المستهلكين في مصر على دراية بخدمات الدفع الآجل، الشراء الآن والدفع لاحقًا، و65% من المستهلكين يفضلون استخدامها كخيار للدفع.

وفي سياق متصل، أعربت البابا عن مدى سعادتها بإطلاق خدمة تقسيط المشتريات بدون فوائد لحاملي بطاقاتCIB Visa Business Platinum الائتمانية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، والتي ستمنح أصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة طرقًا فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال تقليل المصاريف، وتسهيل عملية الدفع، ومراقبة النفقات، مؤكدة على التزامهم المستمر بدعم وتطوير قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الاقتصاد المصري.

ويمكن لعملاء البنك الحاليين والجدد ممن لديهم حساب للشركات المتوسطة والصغيرة الاستفادة بالعرض من خلال استخدام بطاقة CIB Visa Business Platinum الائتمانية خلال شهري مارس وأبريل 2023، أو التقديم عليها للاستفادة بتلك المزايا الجديدة خلال فترة العرض.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري الدولي لعملائه باقة إضافية من عروض التقسيط على مدار العام لدى مجموعة متنوعة من التجار، كما يمنحهم إمكانية الاستفادة تخفيضات حصرية على مشترياتهم من خلال العروض الشهرية للشركات.

جدير بالذكر، أن البنك التجاري الدولي يعتز بجهود فريقه المستمرة لابتكار وتطوير المزيد من الحلول المصرفية، والتي من بينها عرض تقسيط المشتريات للشركات، مما كان له بالغ الأثر في تعزيز مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي.