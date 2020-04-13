بنك CIB يتيح الاشتراك في خدمة الموبايل بانكنج عبر ماكينات الصراف الآلي

تتيح الخاصية من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي والبالغ عددها أكثر من 1030

أتاح البنك التجاري الدولي CIB، لعملائه سهولة الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكية Internet Banking وتطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول و Mobile Banking، عبر موقعه الالكتروني باستخدام البطاقة الائتمانية أو الخصم المباشر المفعلة ,دون الحاجه إلى زيارة الفرع لتوقيع اتفاقية الخدمات الإلكترونية.

وذلك وفقا لإرشادات البنك المركزي المصري الجديدة، لزيادة التعاملات الإلكترونية في ظل الوضع الحالي لحماية عملاء وموظفي البنوك في ظل تفشى فيروس كورونا.

كما قرر البنك زيادة حدود التحويل لجميع القطاعات على خدمة الإنترنت البنكية والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول لتشجيع العملاء على تحويل الاموال من خلال القنوات الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب الى الفروع.

و صرح محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في البنك التجاري الدولي مصر (CIB) “انه في ظل توجيهات البنك المركزي المصري فى تيسير اشتراك العملاء فى الخدمات الإلكترونية والاستفادة منها،.

يسعى البنك الى التسهيل على العملاء في الاشتراك واستخدام قنوات البنك الالكترونية الامر الذي يؤدي إلى الانتشار السريع للخدمات البنكية الرقمية والوصول لأكبر عدد من الأفراد في المجتمع وبالتالي زيادة تفعيل التحول الرقمي والمساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالي “وفي نفس السياق أعلن البنك عن إطلاق استخدام جديد لخاصية رمز الاستجابة السريع الـ QR Code عبر ماكينات الصراف الآلي

وتأتي الخاصية في ظل حرص البنك على إتباع حزمة اجراءات احترازية ووقائية حفاظا على سلامة وصحة العملاء، وحرصا منه على تقديم أعلى مستوى خدمة لهم بطرق ميسرة في ظل الظروف الراهنة.

وتتيح تلك الخاصية من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي والبالغ عددها أكثر من 1030 ماكينة مملوكة للبنك على مستوى الجمهورية ويعد هذا الاستخدام لخاصية الـ QR Code عبر ماكينات الصراف الآلي واحد من الاستخدامات المتعددة لل QR Code التي يقدمها البنك التجاري الدولي.

يمكن لعملاء البنك من حاملي البطاقات الدائنة أو المدينة استخدام هذه الخاصية بسهولة ويسر عند اختيار الرقم السري او تغييره على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

يستطيع العميل من خلال شاشة الـ ATM مسح الكود باستخدام هاتفه الذكي ، والذي يوجهه الى تحميل تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول CIB Mobile Banking تلقائيا بكل سهولة.

حيث يستطيع حينها العميل الحصول على كافة المعاملات البنكية المقدمة عبر التطبيق بعد تسجيل الدخول من خلال هاتفه مباشرة دون الذهاب للفرع.

وتعد تقنية رمز الاستجابة السريعة “QR Code” من تقنيات الدفع الرقمية الحديثة التي بدأت بالانتشار في الأسواق العالمية مؤخرا، حيث تمكن الأفراد على سبيل المثال من تنفيذ عمليات الدفع الخاصة بمشترياتهم من خلال الأجهزة الذكية والتطبيقات الداعمة لخاصية مسح رمز الاستجابة السريع.

ويتيح تطبيق CIB Mobile Banking القيام بالكثير من المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول سواء كانت تحويل الأموال إلى حساب آخر، أو الاستعلام عن الرصيد، أو تسوية بطاقات الائتمان، وغيرها من الخدمات المصرفية.

ويمكن للعملاء تحميل تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول من CIB من خلال متجر تطبيقات App Store أو Google Play ، أو HUAWEI App Gallery مجاناَ.