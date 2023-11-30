بنك «CIB» و «Visa» يعلنان أسماء الفائزات بمبادرة «She's Next» في دورتها الثانية بمصر

أعلنت شركة “فيزا”، الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) أحد أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر، عن حصول 3 رائدات أعمال مصريات على منحة قدرها 10 آلاف دولار لكل منهن، وذلك خلال الحفل الختامي للإعلان عن أسماء الفائزات في مبادرة “She’s Next” لدورتها الثانية في مصر.

تعاون فيزا مع البنك التجاري الدولي

وقالت شركة “فيزا” في بيان اليوم، إن رائدات الأعمال الفائزات هن هدير شلبي مؤسسة شركة Green Fashion، ورائدة الأعمال سلمي تمام، مؤسسة شركة Reme-D، ورائدة الأعمال نيهال علي مؤسسة Fincart وتم اختيار السيدات من بين مجموعة كبيرة تضم أكثر من 4000 متسابقة من جميع أنحاء مصر.

ووفقا للبيان، حصلت الفائزات بالإضافة إلى المنحة المالية على برنامج للتدريب على إدارة الأعمال لمدة عام مُقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). ويمثلن الفائزات عددا من قطاعات الأعمال المختلفة التي تضم التكنولوجيا والأعمال والعقارات والرعاية الصحية والمشروعات الاجتماعية والأزياء.

وأوضح البيان أن لجنة التحكيم قامت بتقييم المشاركات بناءً على عدة معايير أهمها تطور مسيرتهن في ريادة الأعمال، وقوة مقاييس أعمالهن، وقدراتهن الرقمية، وإظهار مهارتهن على حل المشكلات بثقة وثبات.

وتكونت لجنة التحكيم من ملاك البابا، المدير العام لفيزا مصر، وهاني الديب، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك التجاري الدولي (CIB)، وهاني السنباطي، الشريك الإداري في Sawari Ventures، وهي شركة رأس مال استثماري مقرها القاهرة وكريمة الحكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلاج آند بلاي (Plug & Play) مصر.

وأكد البيان أنه حرصاً من Visa وCIB على تطوير مسابقة “She’s Next” في عامها الثاني تم طرح جائزة “اختيار الجمهور” هذا العام والتي يصوت عليها الأفراد من الجمهور عبر الإنترنت. وذهبت هذه الجائزة والتي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار إلى نيهال علي مؤسسة Fincart.

وأشار البيان إلى أن برنامج “She’s Next” يعد جزءًا من جهود شركة فيزا لدعم رقمنة الشركات المملوكة للنساء، ويشتمل على إطلاق أول مؤشر رقمنة من فيزا للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء. ومع وجود هذا المؤشر، أعربت غالبية المتقدمات إلى البرنامج عن عزمهن تنفيذ التحول الرقمي في أعمالهن. وفي إطار الدراسة الاستقصائية التي أجرتها فيزا لرائدات الأعمال في مصر، بناءً على مؤشر رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، أقرت الغالبية العظمى منهن (97%) بالأهمية المتزايدة للرقمنة في بيئة الأعمال اليوم.

وكشفت الدراسة أيضًا أن 68% من رائدات الأعمال في مصر يؤيدن انتقال الأعمال إلى وسائل الدفع غير النقدية بدلاً من الاعتماد الكلي على الدفع النقدي.

والجدير بالذكر أن أكثر من ثلث المشاركات 35%، وجدن صعوبة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ التحول الرقمي.

وعبر المشاركة في برنامج “She’s Next”، أُتيحت الفرصة لرائدات الأعمال للوصول إلى رؤى عملية تطرحها قيادات نسائية، والحصول على أدوات مفيدة ومصادر تعليمية، وتلقي دورات تدريبية، كما ستقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعمًا استشاريًا فرديًا للمتأهلات العشرين للتصفيات النهائية، حيث توفر لهن التوجيه وتمدهن بالأفكار التي تساهم في تعزيز أعمالهن وإستراتيجياتهن المالية.

وتعليقاً على نتائج المبادرة صرحت ليلى سرحان، النائب الأول لرئيس شركة فيزا والمدير الإقليمي للمجموعة في منطقة شمال افريقيا وبلاد الشام وباكستان قائلة: “يشرفني ويشرف شركة فيزا اليوم أن نشهد مثل هذه القدرات المذهلة والإرادة المتطلعة التي تتمتع بها رائدات الأعمال في مصر، وأننا في غاية الفخر بتمكين هؤلاء الرائدات، والتصدي للتحديات الخاصة التي يوجهونها، وكذلك تهيئة بيئة تمكنهن وتساعدهن على النجاح.”

وأضافت قائلة: ” تركز هذه المبادرة على أهمية الوصول إلى رأس المال والحصول على الإرشاد وامتلاك بنية تحتية رقمية قوية، تلك العوامل التي تؤثر على نمو الشركات التي تقودها النساء وقابليتها للتوسع. ونحن نقدم خالص تهانينا للفائزات في مسابقة “She’s Next” في مصر ونتطلع بفارغ الصبر لدعم مسيرتهن في مجال ريادة الأعمال”.

وقال هاني الديب، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأعمال في البنك التجاري الدولي (CIB): يفخر البنك التجاري الدولي بوجوده إلى جانب شركة فيزا في هذه المناسبة المهمة، حيث نحتفل اليوم بالفائزات في مسابقة “She’s Next”. ونعتز بشراكتنا مع فيزا، وسعينا معًا لتمكين رائدات الأعمال في مصر، وتعزيز إمكاناتهن، ودعم مجتمع من القيادات النسائية المؤهلة والمستعدة للارتقاء بأعمالهن إلى آفاق جديدة”.