بنك ABC يطرح “وديعة المليونير”

طرح بنك “ABC” وعاءً ادخارياً تحت اسم “وديعة المليونير” تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي و الجهات المختصة، وذلك ضمن باقة جديدة ومميزة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة.

يأتى ذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء المتزايدة، وتنفيذاً لمفاهيم الشمول المالي، التي تحظى باهتمام البنك المركزي المصري، وذلك باعتبارها أحد عناصر تحقيق التنمية المستدامة وسبب رئيسي للاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.

استراتيجية توسعية فى الخدمات المصرفية المميزة

تدخل الباقة الجديدة من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة ضمن استراتيجية البنك التوسعية، والتي تهدف إلى إزالة الأسباب والعوائق الأساسية التي تحول دون وصول الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة فئات المجتمع، بما يساهم في استقطاب شريحة من غير المتعاملين مع البنوك عبر تنوع وتعدد المنتجات، فضلا عن العمل على تحقيق مكانة مرموقة في سوق خدمات التجزئة المصرفية المحلية الذي يشهد نمواً مطرداً، مما سيساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

من جانبه ، أكد خالد بركات رئيس قطاع التجزئة المصرفية والرقمية في بنك “ABC”: أن “وديعة المليونير” هي وعاء إدخاري قصير الأجل يقدم للأفراد عائد مميز يتم صرفه عبر دوريات متنوعة تتراوح ما بين الشهري والسنوي.

وأوضح “بركات ” فى بيان ، أنه يمثل أيضا ميزة تنافسية تتمثل في إتاحة فرص الدخول في سحوبات ربع سنوية وسنوية لحاملي هذه الوديعة. وتمكن العميل من الدخول في سحب للفوز بالجائزة الكبرى المتمثلة في مليون جنيه مصري وجنيهات ذهبية لعشرين عميل سنويا، كما تتضاعف فرص الفوز بالسحب كلما زاد مبلغ الوديعة.

و تتضمن باقة الخدمات المصرفية الجديدة “الوديعة ذات العائد المقدم” والتي يمكن لحاملها الحصول على معدل عائد تنافسي وصرفه في نفس يوم ربط الوديعة، إضافة إلى خدمة المساعدة المجانية على الطريق و هي خدمة عملية و مبتكرة.

تقديم العون للعميل فى الصعوبات

ويهدف البنك من خلالها للوصول إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمة المصرفية فحسب وإنما تقديم للعون للعميل في الصعوبات التي قد تواجهه في حياته اليومية. وتشمل هذه الميزة عدة خدمات مثل نقل السيارة في حالة العطل أو وقوع حادث وتتكفل الشركة بسحب السيارة أو نقلها إلى المكان الذي يحدده المشترك فضلا عن تغيير الإطارات وتنشيط البطارية في حالة العطل، ورفع السيارة من الطريق في حالة خروجها عن الطريق أو وقوعها في منحدر، إضافة إلى توصيل الوقود اللازم إذا نفذ وقود السيارة.

“حساب التوفير شيلد “

كما شملت باقة الخدمات المصرفية الجديدة “حساب التوفير شيلد” بدوريات صرف عائد متعددة (يومي، شهري، ربع سنوي). ويتميز الحساب اليومي باحتساب العائد على رصيد الإقفال اليومي. ويتم إضافة العائد بشكل يومي خلال أيام العمل، إلى جانب مجموعة متميزة من المزايا التأمينية الحصرية المجانية مثل التأمين ضد الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي نتيجة حادث وحتى استرداد المصاريف الطبية، التأمين على مصاريف التعليم للأبناء، أو على محتويات المنزل، إضافة إلى بديل الدخل بحد أقصى 52 أسبوع وكارت الخصومات الطبية.

كما أشار بركات إلى أن بنك “ABC” أصدر ضمن هذه الباقة المميزة من الخدمات والحلول المصرفية “حساب جاري ذو عائد تصاعدي” بدوريات صرف واحتساب متنوعة تتناسب مع احتياجات عملاؤه من الأفراد والشركات.

جدير بالذكر أن هذه المنتجات تعتبر من الإضافات الهامة إلى القطاع المصرفي، فضلا عن انها تساهم في أن يصبح بنك “ABC” واحداً من أفضل الكيانات التي تقدم منتجات مصرفية تجمع ما بين العائد المتميز والمزايا الحصرية التي تتناسب مع احتياجات العملاء بالسوق المصرفي المصري.