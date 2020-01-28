بنك «ABC – مصر» يدبر 800 مليون دولار لمشروعات استراتيجية عبر المجموعة الأم

كشف أكرم تيناوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC – مصر عن نجاح مصرفه العام الماضى فى تدبير قروض بقيمة 800 مليون دولار عبر المجموعة الأم بالبحرين وبنوك أوروبية وعربية لصالح مشروعات محلية فى قطاعات الطاقة والاتصالات وغيرها وذلك فى إطار تخفيف الضغط على العملة المحلية واستثمارا لنجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى المصرى.

قال تيناوى فى تصريحات خاصة لـ “المال” إن الفرص بالقطاع المصرفى خلال العام الجديد 2020 متعددة وكبيرة وترتكز بشكل أساسى على المبادرات التى طرحها البنك المركزى المصرى لقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات بالإضافة للمشروعات المتعثرة والتى لها بعد إجتماعى واقتصادى وتطبيقها سيؤدى الى تحسن كبير فى مؤشرات الاقتصاد المصرى عبر تعزيز مساهمة هذه القطاعات فى الناتج المحلى الإجمالى والتى لا تزال متواضعة حتى الآن.

وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرات بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه ، تقوم على توفير قروض للقطاعات الثلاثة بفائدة 10% متناقصة لتعزيز دورها فى الاقتصاد المحلى ، وتستهدف مبادرة الصناعة توفير المواد الخام والسلع الوسيطة من المعدات والآلان للمشروعات التى تحقق مبيعات بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه سنويا ، كما تسعى مبادرة الإسكان لتدبير قروض تمويل عقارى بأجل يصل الى 20عاما لفئات متوسطى الدخل ، بينما تستهدف المبادرة الثالثة دعم عمليات تطوير وتجديد الفنادق والمنشآت وأساطيل النقل السياحى.

كما أطلق المركزى مبادرة منفصلة لتسوية ديون الشركات المتعثرة أقل من 10 ملايين جنيها بشرط سداد نصفها قبل نهاية العام الجارى على ان يتم اعفائهم من الفوائد المهمشة واسقاط القضايا وورفعهم من القوائم السلبية.

أكرم تيناوى : مبادرات المركزى تطرح فرص ذهبية لإستعادة الدور الأساسى للبنوك فى تمويل المشروعات

ويرى “تيناوى” أن الفرصة قوية وذهبية أمام البنوك خلال العام الجارى لإستعادة دورها الأساسى عبر توجيه السيولة الزائدة بالقطاع المصرفى لتمويل المشروعات والعمل على انعاش مؤشر توظيف القروض للودائع الذى لا يتجاوز 45% محليا بينما يصل الى 100% و 120% ببعض الدول العربية

أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك ABC – مصر الى إهتمام “المركزى” بتعزيز دور الصناعة والعمل على تعزيز طاقتها الإنتاجية قائلا ” لك أن تتخيل أن البنك المركزى المصرى يقوم بعمل لقاءات مباشرة بين المصانع المتعثرة التى لديها الرغبة والقدرة على العمل وبين البنوك الدائنة لها بغرض دعمها عبر التوصل لاتفاقيات تسوية .. هذا لا يحدث فى اى مكان بالعالم .. المركزى مهتم للغاية بهذا القطاع”

وقال تيناوى إن الديجيتال بانكنج أو ما يعرف بالصيرفة الرقمية يعد منجما للفرص المتعلقة بتوسيع قاعدة العملاء وترويج الخدمات المصرفية ، لافتا الى أن المجموعة الأم للبنك بالبحرين تفكر جديا فى الدخول الى السوق المصرى بهدف تمكين البنوك الراغبة فى إطلاق خدمات رقمية وليس لديها المنصات والوسائل التكنولوجية ، حيث تمتلك خبر قوية فى هذا المجال من خلال إطلاق أو بنك الكترونى متكامل فى الشرق الأوسط تحت اسم “الى”

أشار الى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعتبارها المنصة الدائمة للفرص سواء للبنوك أو للدولة والمجتمع نظرا لقدرتها الكبيرة على النمو وتشغيل العمالة ، موضحا أن القطاع المصرفى المحلى قطع شوطا جيدا فى تمويل هذا القطاع واكتساب خبرة فى التعامل مع مشروعاته وتدبير احتياجاته التمويلية ، لافتا الى أن قيام بنك “ABC – مصر” بمضاعفة محفظة تمويلات القطاع لتصل الى نسبة 15.5% من المحفظة الكلية للبنك مقارنة بنحو 7% خلال أول 9 أشهر من العام الماضى بمحفظة قروض تقارب الـ 600 مليون دولار ، متوقعا الوصول الى نسبة 20% المطلوبة من البنك المركزى بحلول منتصف العام الجارى.

بنك ABC – مصر : مضاعفة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 15.5% من المحفظة بقيمة تقارب 600 مليون جنيه

رجح استمرار نمو قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى مع توقف المبادرة الخاصة بالقطاع والتى كانت تتيح قروض بفائدة 5 و 7% متناقصة وذلك استنادا الى تراجع أسعار الصرف وخفض الفائدة من جانب البنك المركزى بنحو 4.5% العام الماضى ، بالإضافة الى تحسن قدرة هذه المشروعات على ترجمة زيادة التكلفة فى الأسعار النهائية لمنتجاتها.

وتوقع تيناوى أن تقلص البنوك استثماراتها فى تمويل عجز الموازنة مع نمو الفرص فى تمويل المشروعات الصناعية للقطاع الخاص بكافة المجالات قائلا ” هذا عام توظيف السيولة الزائدة بالقطاع المصرفى فى محلها وستعود البنوك للعب الدور الأساسى وهو تمويل المشروعات وليس تمويل ادوات الدين”

كشف عن سعى مصرفه للتوسع بقوة فى السوق المحلية عبر الاستفادة من مبادرات البنك المركزى حيث يستهدف تحقيق معدل نمو بين 15 و 18% على محفظة القروض وكذلك الودائع و 13% على إجمالى الميزانية ونحو 20% على الربحية

أشار الى أن تعليمات البنك المركزى برفع قيمة أقساط قروض التجزئة المصرفية الى نسبة 50% من دخل العميل بدلا من 35% سينعش الفرص داخل هذا النشاط وبالتالى فانه المرجح أن تتجه البنوك لوضع خطط لتنشيط منتجات القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان بالإضافة للتمويل العقارى ، متوقعا أن يحقق بنك “ABC مصر” نسبة نمو تتجاوز 30% فى قروض الأفراد خلال العام الجارى وذلك مقارنة بنحو 20% فى عام 2019.