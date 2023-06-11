بنك «يو بي إس» يكمل الاستحواذ على «كريدي سويس» غدًا

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس أولريش كورنر، في مذكرة، إلى أن استحواذ بنك يو بي إس على منافسه الأصغر سيكتمل غدا الاثنين، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

وقال كورنر في مذكرة للموظفين «سنشهد يوم الاثنين وضع نهاية لهذا الفصل من تاريخنا، لكنه سيمثل أيضاً بداية لمستقبل جديد ومثير، إتمام (الصفقة) بشكل قانوني يوم الاثنين الخطوة المهمة التالية».

وكان الرئيس التنفيذي لبنك يو بي إس، سيرجيو إرموتي، قد ألمح يوم الجمعة إلى أن الاستحواذ على بنك كريدي سويس سيكتمل يوم الاثنين، وهو أقرب موعد متوقع.

واتفقت الحكومة السويسرية يوم الجمعة مع بنك يو بي إس على ضمان ما يصل إلى 9 مليارات فرنك سويسري (9.96 مليار دولار) من الخسائر التي قد يتكبدها البنك من بيع أصول كريدي سويس، بخلاف 5 مليارات فرنك من المقرر أن يغطيها بنك يو بي إس.

وامتنع بنك يو بي إس عن التعليق، بينما لم يرد كريدي سويس بعد على طلب للتعليق.

واستحوذ بنك يو بي إس على منافسه المحلي المتعثر مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.4 مليار دولار) في مارس آذار، وسط تهاوي بنك كريدي سويس جرّاء عمليات سحب ضخمة لودائع العملاء وتراجع سعر سهمه.