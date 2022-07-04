بنك «ياب الرقمى» يجمع 41 مليون دولار ويخطط للتوسع في مصر و السعودية

قال بنك ياب YAP للخدمات الرقمية بدولة الإمارات اليوم الإثنين إنه جمع 41 مليون دولار ويستهدف جمع 20 مليون دولار أخرى لتمويل خططه للتوسع، بحسب وكالة رويترز.

ومن بين المستثمرين فى ياب حتى الآن شركة الجزيرة كابيتال السعودية، ومجموعة أبو داوود، ومجموعة أسترا وأوداسيا كابيتال، وقال ياب إنه يعتزم استكمال مرحلته الأولى بنهاية العام.

مسؤول: البنك يستخدم التمويل في توسيع نشاطه في السعودية ومصر وباكستان وغانا

وقال مروان هاشم، المدير التنفيذي لبنك ياب، في مقابلة إن البنك سيستخدم التمويل في توسيع نشاطه في السعودية ومصر وباكستان وغانا.

وتابع “حصلنا بالفعل على تصريح (المؤسسات المالية الإلكترونية) في باكستان وعلى تصريح (مزود الخدمات المالية) في غانا والسعودية. وسنقدم طلبا للبنك المركزي”.

شراكة بين ياب وبنك رأس الخيمة الوطني الإماراتي

ودخل ياب، الذي تم تدشينه في 2021، في شراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني الإماراتي ليصبح أول منصة مستقلة للخدمات المصرفية الرقمية في الإمارات.

وقال أنس زيدان المدير العام والشريك المؤسس لياب إن البنك دخل في شراكة مع بنك الجزيرة في السعودية حيث سيتم تدشين الخدمة تجريبيا في أكتوبر تشرين الأول قبل انطلاقها بالكامل في الربع الأول من العام المقبل.

وقال “إنها خطوة مهمة جدا بالنسبة لنا لأننا نؤمن بأن السعودية تعد واحدة من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط”.

ياب يعتزم تقديم خدماته فى مصر خلال 2023

ويعتزم ياب تدشين خدماته بنهاية العام الجاري في باكستان وغانا، حيث توجد خدماته حاليا بشكل تجريبي، وفي مصر العام المقبل.

وقال هاشم إن ياب سيستهدف تقديم خدمات لسوق تحويلات الباكستانيين العاملين في الخليج الذين يرسلون مليارات الدولارات لبلادهم كل عام.

130 ألف مستخدم يشتركون فى تطبيق ياب

وأضاف البنك أن أكثر من 130 ألف مستخدم حتى الآن اشتركوا في التطبيق الخاص به.

وتشهد دول الخليج سباقا متسارعا لتأسيس البنوك الرقمية، بالتوازي مع تحديث الأنظمة الرقابية والإشرافية لاستيعاب الشكل الجديد من المؤسسات البنكية، الذي يعوّل عليه لتسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.

ففي السعودية، وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على الترخيص للبنك الرقمي الثالث في المملكة الذي سيعرف باسم D360 والذي تم إطلاقه بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.

ورخصت السعودية في يونيو الماضي لبنكين رقميين هما البنك السعودي الرقمي برأسمال 1.5 مليار ريال، إلى جانب بنك STC الذي سينبثق عن STC Pay التي ستتحول من شركة مدفوعات رقمية إلى بنك رقمي محلي برأسمال 2.5 مليار ريال.