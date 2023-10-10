بنك ناصر: 45 مليار جنيه حجم أصولنا.. والأرباح تجاوزت 3.5 مليار موجهة لبرامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور محمد عبد الفضيل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن الأصول سجلت 45 مليار جنيه وارتفعت أرباحه إلى أكثر من 3.5 مليار موجهة لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف عبد الفضيل خلال فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية 2023، أن البنك يقدم قرض «مستورة»؛ لتمكين المرأة المعيلة استفاد منه 25 ألف سيدة لتمويل متناهي الصغر ، مشيرا إلى أنه يتراوح بين 4000 إلى 5000 جنيه، ومؤمن عليه ضد مخاطر الحياة .

وتابع عبد الفضيل أن الغرض الأساسي لوزارة التضامن هو التكافل والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، وضمن أغراضه أن يقبل الودائع ويمنح القروض والتسهيلات وهو الذراع المالي لتفعيل برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن هناك 26 وحدة لبنك ناصر الاجتماعي، يقدم مساعدات للشباب، مشيرا إلى أن أنشطة البنك متفرعة في أكثر من 100 فرع على مستوى الجمهورية.