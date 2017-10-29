بنك ناصر: 1% رسوم صرف نفقة المطلقات عبر المحمول‎

محمود جمال: قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن تفعيل خدمات صرف النفقة للسيدات المطلقات عبر شبكات المحمول الأربعة اختياري، وسيتم إضافة رسوم على الخدمة ابتداء من الشهر الرابع بقيمة جنيه عن كل 100 جنيه…

محمود جمال:

قال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن تفعيل خدمات صرف النفقة للسيدات المطلقات عبر شبكات المحمول الأربعة اختياري، وسيتم إضافة رسوم على الخدمة ابتداء من الشهر الرابع بقيمة جنيه عن كل 100 جنيه شهريا.

أضاف فاروق فى تصريحات صحفية على هامش هامش توقيع بروتوكول تعاون اليوم بين بنك ناصر وشركات لصرف النفقات عبر فروع البنك، أنه من المقرر إرسال رسالة للمستحقين بإمكانية صرف قيمة المعاش من أقرب فرع للشركة وفي أي وقت على مدار الشهر.

أوضح أن دور السيدة يتمثل في تسجيل بياناتها لدى الشركة ليتم الصرف من خلاله.