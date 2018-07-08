بنك ناصر يُلغى مناقصة إدارة أصول بقيمة 3.5 مليار جنيه

أحمد على:قرر بنك ناصر الاجتماعى إلغاء مناقصة إدارة أصوله التى كان قد طرحها منذ عدة أشهر، فى إطار خطة إعادة هيكلته، والذى يعد المصرف الوحيد من نوعه فى مصر وأفريقيا.وكانت «المال» قد كشفت منتصف يناير الماضى، عن طرح بنك ناصر مناقصة لإدارة أصوله التى تقدر بنحو3.5 مليار جنيه، لأول مرة، فى

أحمد على:

قرر بنك ناصر الاجتماعى إلغاء مناقصة إدارة أصوله التى كان قد طرحها منذ عدة أشهر، فى إطار خطة إعادة هيكلته، والذى يعد المصرف الوحيد من نوعه فى مصر وأفريقيا.

وكانت «المال» قد كشفت منتصف يناير الماضى، عن طرح بنك ناصر مناقصة لإدارة أصوله التى تقدر بنحو3.5 مليار جنيه، لأول مرة، فى إطار خطة إعادة الهيكلة الشاملة، وتتضمن استثمارات فى 48 شركة مقيدة وغير مقيدة بالبورصة، وتقدمت بالفعل 12 شركة متخصصة فى إدارة الأصول، بعروض مالية وفنية، هى: المجموعة المالية – هيرمس، وسى آى كابيتال، وبلتون، وإتش سى، والنعيم، وبرايم، وألفا، ورسملة، والأهلى، وأكيومن، والعربى الأفريقى، والقاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن سبب تراجع البنك عن المناقصة يعود لرغبته فى استمرار إدارته لأصوله بنفسه، وذلك بعد تغيير خطة إعادة الهيكلة التى تشرف عليها وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والي.

وأوضحت أن من بين التغييرات التى طرأت تغيير لجنة الاستثمار، واللجنة المسئولة عن إدارة الخطة، بعد ترك المهندس أحمد عبدالصادق، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك منصبه منذ أيام، بالإضافة إلى خبير سوق المال، عضواللجنة هشام توفيق، الذى تولى حقيبة وزارة قطاع الأعمال مؤخراً، علماً بأن اللجنة تتضمن أيضا باسل الحينى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين لشئون الاستثمار سابقاً، وشوقى علام، مفتى الديار المصرية.

وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد صرحت فى وقت سابق، أنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى لبنك ناصر، أهمها استحداث قطاع المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى، ودعم الخدمات المالية، وتطوير الأداء المؤسسى.

وطبقا لمؤشرات الأداء عن الربع الثالث من العام المالى 2017/2018، بلغت قيمة ميزانية البنك 15.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالى الأسبق، فيما حقق أرباحاً بقيمة 701 مليون جنيه، بزيادة 399 مليون جنيه عن فترة المقارنة.