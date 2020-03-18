بنك ناصر يُبقي على عائد شهادات رد الجميل عند 12.5‎%

‎في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بالاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وتنفيذ سياسة الشمول المالي وتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة وتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل أنواع الدعم لهم- تقرَّر الإبقاء على عائد شهادة “رد الجميل” لكبار السن أكثر من 65 عامًا كما هو 12.5% شهريًّا، أو 12.75% عائدًا ربع سنوي.

وقيمة وديعة بنك ناصر الاجتماعي تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها، ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد.

ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما تقرَّر صرف القروض لأصحاب المعاشات فور قيام العميل بإحضار ما يفيد تحويل المعاش للبنك دون انتظار الورود الفعلي للمعاش.

وصرح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، بأنه بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، و9.75% لسعر العملية الرئيسية

تقرَّرالإبقاء على ثبات أسعار الإيداع والإقراض دون تغيير في الفترة الحالية مع متابعة المتغيرات المستمرة بالسوق المصرفية، كما تقرَّر رفع حد السحب اليومي على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك ليصبح 16 ألف جنيه خلال اليوم.

وأكد فاروق أنه في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجدّ، تم إصدار تعليمات جديدة لكل فروع البنك بمنح الموظف المصاب بأيٍّ من الأمراض المزمنة إجازة استثنائية خلال هذه الفترة، كما تقرَّر منح إجازة استثنائية للموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقلّ عمره عن اثني عشر عامًا.

كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.