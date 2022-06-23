بنك ناصر يوقع مذكرة تفاهم مع شركة جذور للخدمات والتكنولوجيا

وقع محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي مذكرة تفاهم مع صلاح حتاتة –العضو المنتدب لشركة جذور للخدمات و التكنولوجيا للتفاوض بشأن الاستفادة من التعاقد بين وزارة التضامن الاجتماعي وشركة سمارت كوم للخدمات التجارية وهي من الشركات الشقيقة لشركة جذور للخدمات و التكنولوجيا الخاص بتوصيل كروت تكافل و كرامة ليقدم البنك خدمة توصيل بطاقات ميزة للعملاء وتوصيل إنذارات مديني النفقة.

بالإضافة إلى توصيل المعاشات للعملاء وغير القادرين تيسيرا على العملاء ولتحسين مستوى الخدمات كما يهدف الاتفاق لبحث مدى إمكانية التعاون لتمويل المنتجين المسجلين بالمنصة التجارية والدخول في شراكة طبقا للقوانين المنظمة في هذا الشأن بجانب ترشيح مجموعة من منتجات العملاء الحاصلين علي تمويلات من البنك في بعض المحافظات وضمان تسويق هذه المنتجات من خلال الشركة والتي ستكون حلقة الوصل بين البنك والعميل وبين العميل والسوق ..

وأفاد عشماوي أن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي من البنوك الرائدة في تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة ومتطورة بما يتوافق مع النظم الإلكترونية الحديثة لتتناسب مع احتياجات المجتمع المختلفة تماشيا مع سياسته التي تستهدف تطوير الخدمات الاجتماعية وإتاحة الشمول المالي لعملائه من خلال التعاملات المصرفية والبطاقات الذكية حرصا منه علي تقديم حلول غير تقليدية لعملائه.

وأوضح أنه تم بحث سبل التعاون للوصول لاتفاق بشأن التمكين وخلق فرص العمل التي تتفق مع استيراتيجية البنك والشركة ودراسة إمكانية جدوى الدخول في شراكة استثمارية بين الطرفين كما سيتم التعاون في العمل على إنشاء معرض دائم “أون لاين” للمنتجات وربطه بحسابات العملاء بالبنك بالاضافة لتكويد عملاء تكافل وكرامة علي المنصة الإلكترونية لشركة جذور لمنحهم مزايا على المشتريات لتشجيعهم على التجارة الإلكترونية مع إمكانية فتح حسابات بنكية ومحافظ للمنتجين والعاملين لديهم والوصول لأماكن تواجدهم لإحضار الأوراق المطلوبة واستكمالها تحت مبادرة الشمول المالي.

وعن اختيار شركة جذور للخدمات والتكنولوجيا، أكد عشماوي أن الشركة أنشئت لخلق منصة تجارية إلكتورنية متكاملة للسوق المصرية والإفريقية والأسواق العربية يكون الأساس فيها المنتجات المحلية لكل دولة خاصة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.