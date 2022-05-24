بنك ناصر يناقش مع مديري المناطق على مستوى الجمهورية خطط وبرامج التدريب

عقد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا مع قيادات البنك ومديري المناطق على مستوى الجمهورية وبحضور رؤساء القطاعات والزملاء من نقابة العاملين، لمناقشة عدد من المحاور المهمة فيما يخص الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام، إلى جانب تشجيعهم على المثابرة في تقديم الأفضل من أجل المساهمة في تحقيق أهداف البنك لهذا العام.

وتضمن الاجتماع عرضا تقديميا يبرز أهم الإنجازات والمشاريع والملفات التي يعمل عليها البنك خلال الفترة الحالية تحت رئاسة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، حيث بلغ اجمالي ميزانية البنك مبلغ 33 مليار جنيه في أبريل 2022 مقابل مبلغ 26 مليار جنيه في يونيه 2021 بنسبة زيادة قدرها 27%، بينما بلغ المنصرف من التمويلات في أبريل 2022 مبلغ 13.9 مليار جنيه مقابل 11.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 22%.

ووصل رصيد الودائع الاستثمارية لمبلغ 14.5 مليار جنيه في أبريل 2022 مقابل 12.7 مليار جنيه في يونيو 2021 وبنسبة زيادة قدرها 14% ويستهدف البنك الوصول إلى 16 مليار جنيه قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأفاد عشماوي أنه تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي فإن البنك وضع خطة استراتيجية طموح تستهدف زيادة عدد الفروع والتوسع جغرافيا، حيث بلغ عدد فروع البنك 95 فرعا، بالإضافة إلى 27 وحدة داخل الجامعات وجار إنشاء عدد 9 فروع جديدة.

وأكد عشماوي أن هذا الاجتماع هو بداية للعديد من اللقاءات الدورية وأن التواصل سيكون بشكل دائم لدعم روح التواصل بين جميع العاملين وأعضاء الإدارة العليا، بهدف تشجيع العاملين وحثهم على الاستمرارية في الإبداع والتميّز والارتقاء دائماً بالخدمات المقدمة للعملاء وذلك تماشياً مع خطة البنك في تطوير كافة خدمات ومنتجات البنك لنتميز بها في القطاع المصرفي وبما يلبي احتياجات عملائنا الحاليين والمستهدفين.

وأضاف أن جميع العاملين هم جزء لا يتجزأ من أسرة البنك الكبيرة، وتحقيق مطالبهم وتطلاعاتهم حق مشروع لهم، لأن ذلك يصب فى مصلحة البنك فى النهاية، بالإضافة لذلك، من الضرورى إطلاع العاملين باستمرار على آخر المستجدات فى البنك، وإطلاعهم على الأرقام والأهداف المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن هذه الاجتماعات فرصة مهمة للإنصات لمطالب العاملين بالفروع والمناطق المختلفة.. وكذلك مقترحاتهم لتطوير العمل فى البنك. مشيراً إلي أن ذلك يصب في النهاية في مصلحة البنك العليا.