بنك ناصر يكشف تفاصيل شهاداته الجديدة ذات الأعلى عائد بالسوق المصرفي

كشف محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي تفاصيل قرار البنك بطرح شهادة إدخارية ذات أجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا، كأعلى عائد بالسوق المصرفية.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال: “بنك ناصر بنك إجتماعي ونحن نستهدف الإدخار المتناهي الصغر كما هو الحال في ريادة البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر”.

وأضاف: “من ثم فإن عميل البنك هو العميل الذي يعيش على العائد من أصحاب الدخول الثابتة ، بنعتبر إننا بنقاسم العميل في العوائد في تلك الفترة الحرجة التي يعيشها الاقتصاد المصري”.

وبين أن الشهادة ليس لها سقف زمني ومطروحة ذات آجل ثلاث سنوات بعائد 15% سنويا و14.25% ربع سنوي و14% شهريا.

، وأوضح أن الفئة العمرية فوق الستين عامة تم طرح شهادة بزيادة 25 نقطة ليكون العائد 15.25% وتتنوع مابين شهري وسنوي لكن طبيعة هذه المرحلة السنية تفضل العائد الشهري “.