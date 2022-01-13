بنك ناصر يقرر العمل يومي الجمعة والسبت

قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي إن البنك يقوم حاليا بهيكلة قطاع الحاسب الآلي وعمل تعديلات وأنظمة جديدة، ما استدعى إيقاف بعض أعمال نظام الحاسب الآلي منذ أمس.

وحرصا من البنك على تلبية وتحقيق خدمات العملاء وتيسير صرف استحقاتاتهم، تقرر فتح فروع البنك في جميع أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 104 أفرع يومي الجمعة والسبت 14و15 يناير على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا ويوم السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا.

وأشار عشماوي إلى أن تأدية خدمة الصرف سيكون من خلال الفروع فقط مع استمرار توقف نظام الصراف الآلي وسوف يتم الإعلان عن موعد عودة عمل جميع خدمات البنك فور الانتهاء من التحديثات.

وأوضح عشماوي أنه تم تشكيل لجنة متابعة على أعلى مستوى لمتابعة انتظام العمل بالفروع وتقديم الخدمات للعملاء على أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات والنفقة للعملاء بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت وتتقدم ادارة البنك بالشكر للعملاء الكرام على حسن مراعاة وتقدير الموقف.