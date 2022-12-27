«بنك ناصر» يقدم إعانات نقدية وعينية بـ 57 مليون جنيه للفئات الأكثر احتياجا

قدم بنك ناصر الاجتماعي حزمة من الإعانات والمساعدات النقدية والعينية والتي بلغت قيمتها مبلغ 57 مليون جنيه تشمل المساهمة في دعم المستشفيات والمعاهد الطبية والأجهزة والتجهيزات لخدمة المرضي بالمجان، خلال العام المالي 2021-2022.

كما دعم بنك ناصر ذوي الإعاقة وتحويلهم إلى عناصر منتجة من خلال المساهمة الجزئية لتكلفة الأجهزة التعويضية والطبية، والدراجات البخارية والكراسي المتحركة.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، إن بنك ناصر الاجتماعي ينتهج سياسة دمج ذوي الإعاقة في جميع سياساته.

بنك ناصر يشتري دراجات وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة بقيمة 2 مليون جنيه

دعم ذوي الإعاقة

ومن جانبه أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي ساهم بإجمالي 2 مليون جنيه في شراء دراجات وأجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتقديم خدمات تأهيلية.

وأشارت إلى ضرورة تبني البنك السياسات وتخصيص الموازنات التي تهدف إلى خدمة المجتمع وفي مشروعات التمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى أهمية دعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل أساسي لكونهما أهم المجالات التي تؤثر بقوة في خطط الدولة للتنمية.

وأضافت “القباج” أن البنك يحتل مكانة وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وتضافر جهود المؤسسات المصرفية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات.

«ناصر الاجتماعي» يدعم الطلبة المتميزين وغير القادرين بقيمة 1.5 مليون بجامعة زويل

جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا

دفع بنك ناصر الاجتماعي مليون و 500 ألف جنيه كمساهمة ودعم للطلاب المتميزين وخاصة غير القادرين بجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت وزيرة التضامن أن ذلك طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية في تعبئة كافة الطاقات والموارد.

وأكدت القباج أن البنك يواصل تقديم النموذج الرائد في تحمل المسئولية المجتمعية على أكمل وجه، ويخطو خطوات كبيرة في طريق مساهمته الدائمة على كل المستويات.

دور بنك ناصر الاجتماعي في قطاع الصحة

دعم بنك ناصر للمستشفيات

قدم بنك ناصر الدعم إلى عدة مستشفيات بإجمالي 40.8 مليون جنيه، ومنها مستشفى القصر العيني، ومركز خدمة مرضى الزهايمر “الباقيات الصالحات”، وغيرها من المستشفيات .. بالإضافة إلى المساعدات بالأجهزة الطبية التي قدمها البنك إلى مختلف المستشفيات، وإجراء عمليات جراحية كبرى، وشراء أدوية للفئات الأولى بالرعاية.

وحرصا من البنك على دعم صعيد مصر وأهمية الاستثمار في البشر في الوجه القبلي، تم تجهيز مركز حضانات للأطفال المبتسرين بقنا لعدد 40 حضانة وأيضا تجهيز وحدة غسيل كلوي في قرية حجازة قبلي التابعة لمركز قوص محافظة قنا.

كما تم دعم مستشفى نصر النوبة المركزي، ودعم مستشفى المبرة بأسيوط، ودعم جمعية لؤلؤة الجنوب للمرأة والتنمية، كما تم دعم المرحلة الثانية لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بمحافظة الأقصر.

وذلك بالأجهزة والمستلزمات الطبية ومنها 13 سرير إقامة و13 كرسي مريض متحرك للأطفال وجهاز لفحص العين وشامل جهاز قياس ضغط العين.