بنك ناصر يعتزم إطلاق صندوق استثمار لدعم الأسر ذوي الدخل المنخفض

كشف علي سعيد، مدير عام في قطاع الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي، أن البنك يستهدف تدشين صندوق استثمار بأدوات الدخل الثابت لدعم الأسر ذوي الدخل المنخفض.

يُذكر أن البنك، بالتعاون مع أزيموت مصر، يستهدف حصيلة اكنتاب من صندوقه الاستثماري الأول “ناصر – az0″بقيمة 300 مليون جنيه.

يشار إلى أن بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر وقّعا، منذ قليل، عقود تأسيس صندوق ناصر az النقدي الإسلامي، وهو أول صندوق استثمار للبنك.

وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن بنك ناصر الاجتماعي يستهدف تحقيق عائد جيد للأسر من صندوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت، دون أية مخاطر لتلك الأسر.

وأوضح مدير عام في قطاع الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي أن البنك أصدر قروضًا اجتماعية بقيمة 700 مليون جنيه مؤخرًا؛ بدعم من العوائد المحققة في النصف الأول من العام المالي 2022/ 2023.

أحمد علي وأحمد أبوسيف