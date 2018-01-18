بنك ناصر يطرح مناقصة لإدارة محافظ مالية

لأول مرة.. ضمن خطة «التضامن» لإعادة هيكلتهكتب – أحمد على:طرح بنك «ناصر الاجتماعى» منذ أيام مناقصة على شركات إدارة الأصول، لإدارة محافظ مالية للمرة الأولى فى تاريخه، فى إطار خطة وزيرة التضامن غادة والى لإعادة هيكلة أصوله.وقال المهندس أحمد عبد الصادق، رئيس قطاع الا

لأول مرة.. ضمن خطة «التضامن» لإعادة هيكلته





كتب – أحمد على:

طرح بنك «ناصر الاجتماعى» منذ أيام مناقصة على شركات إدارة الأصول، لإدارة محافظ مالية للمرة الأولى فى تاريخه، فى إطار خطة وزيرة التضامن غادة والى لإعادة هيكلة أصوله.

وقال المهندس أحمد عبد الصادق، رئيس قطاع الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعى، إن البنك دعا شركات إدارة الأصول للتقدم بعروض فنية ومالية لإدارة محافظ مالية لصالح البنك فى المرحلة المقبلة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والى، بصفتها رئيس مجلس إدارة البنك، كانت قد قررت إعادة هيكلته من أجل تعظيم إيراداته وتحسين معدل العائد من استغلال الأصول.

وأوضح عبدالصادق، أن مجلس إدارة البنك شكل لجنة استثمارية منبثقة منه بجانب قطاع الاستثمار به لدراسة الخيارات الأمثل لتعظيم الإيرادات، ضمت فى عضويتها كلًا من شوقى علام، مفتى الجمهورية، بجانب المصرفى باسل الحيني.

وأشار عبدالصادق، إلى أن إدارة البنك أعدت كراسة شروط خاصة بمناقصة إدارة المحافظ المالية المنتظرة، موضحًا أن إجراءاتها ستمتد لفترة طويلة طبقًا للوائح والقوانين، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه لم يتم تحديد حجم المحفظة حتى الآن.

يُذكر أن وزيرة التضامن كانت قد صرحت بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمى للبنك ناصر الاجتماعى، أهمها استحداث قطاعى المخاطر والخزانة، بهدف تطبيق قواعد ونظم العمل المصرفى ودعم الخدمات المالية التى يقدمها وتطوير الأداء المؤسسى المستقبلى له.

وقالت الوزيرة إن ميزانية البنك بلغت 14.31 مليار جنيه، بزيادة 2.94 مليار جنيه عن العام المالى السابق؛ وبلغ المنصرف فى مجال التكافل الاجتماعى للبنك لخدمة الفئات الأولى بالرعاية 511.3 مليون جنيه نحو 1.7 مليون مستفيد.