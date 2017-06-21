بنك ناصر يضخ 5 ملايين جنيه في إعادة التمويل العقاري

أحمد الدسوقي:وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى مؤخراً على المساهمة بحصة قيمتها 5 ملايين جنيه فى رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى.قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن قيمة مساهمة بنك ناصر فى الشركة تمثل نحو %1.5 من رأس

أحمد الدسوقي:

وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى مؤخراً على المساهمة بحصة قيمتها 5 ملايين جنيه فى رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى.

قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن قيمة مساهمة بنك ناصر فى الشركة تمثل نحو %1.5 من رأسمالها، موضحاً أنه لن يتم اقتطاع أى نسبة من حصص المساهمين، وسيتم رفع رأسمال الشركة بقيمة 5 ملايين جنيه ليصل إلى 374.5 مليون جنيه بدلاً من 369.5 مليون.

وتأسست الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى فى يونيو 2006 برأسمال 212 مليون جنيه بهدف توفير التمويل طويل الأجل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى المجال بضمان محافظهم العقارية وفقاً لضوابط محددة.

وأشار «فاروق» إلى أن الغرض من المساهمة فى شركة إعادة التمويل هو السماح للبنك بالمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها «المركزى» عام 2014.

وأوضح أن مصرفه حصل على موافقة كل من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى، ويعكف الآن على تهيئة بنيته التحتية لبدء العمل بها.

وتابع: رصدنا نحو 100 مليون جنيه للمشاركة فى المبادرة، وسنركز فقط على محدودى الدخل لأنهم بحاجة ماسة إلى هذه النوعية من القروض بفائدة ميسرة، ولن نشارك فى تمويل متوسطى الدخل ضمن المبادرة، ونفى فاروق دراسة مصرفه تدشين شركة جديدة متخصصة للتمويل العقارى.

كان جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزى، قد قال فى تصريحات منذ أسابيع إن إجمالى التمويلات التى ضختها البنوك فى مبادرة التمويل العقارى تعدى 6 مليارات جنيه.

وقالت مصادر بنكية فى وقت سابق لـ«المال»، إن قيمة القروض التى ضختها البنوك فى مبادرة التمويل العقارى لشريحة متوسطى الدخل، قدرت بحوالى 400 مليون جنيه فقط من إجمالى التمويلات التى تم ضخها.

وأطلق «المركزى» فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد %7 لمحدودى الدخل، و%8 لمتوسطى الدخل.

وأدخل «المركزى» تعديلات جديدة فى فبراير 2016 تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة بسعر عائد سنوى متناقص بلغ %5 بدلا من %7، كما أتاح شريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5 سنويا، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 950 ألف جنيه.