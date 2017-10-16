بنك ناصر يشارك فى مبادرة المركزى للتمويل العقارى

أحمد الدسوقىبدأ بنك ناصر منذ أسابيع قليلة، ضخ أول تمويل له فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى مطلع عام 2014.وقالت مصادر بالبنك - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - إن مصرفها ضخ بالفعل تمويلات لعدد كبير من محدودى الدخل خلال الفترة الماضية، ويعكف حاليا على دارسة عملاء جدد بعد

أحمد الدسوقى

بدأ بنك ناصر منذ أسابيع قليلة، ضخ أول تمويل له فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى مطلع عام 2014.

وقالت مصادر بالبنك – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن مصرفها ضخ بالفعل تمويلات لعدد كبير من محدودى الدخل خلال الفترة الماضية، ويعكف حاليا على دارسة عملاء جدد بعدما حصل على جميع الموافقات من الجهات المعنية ، رافضة الإفصاح عن قيمة المبالغ التى تم ضخها حتى الآن.

وأشارت إلى أن البنك خصص لهذه المبادرة بشكل مبدئى أكثر من 150 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تدشين إدارة جديدة للقطاع تضم 10 موظفين للتوسع بقوة فى تمويل محدودى الدخل.

وقالت إن مصرفها سيركز فقط على تمويل محدودى الدخل، متوقعة إقبالا كبيراً من العملاء على هذه المبادرة.

وساهم بنك ناصر الاجتماعى مؤخراً بـ 5 ملايين جنيه فى رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، تمثل نحو 1.5 % من رأسمالها، ولم يتم اقتطاع أى نسبة من حصص المساهمين، بل تم رفع رأسمال الشركة بقيمة 5 ملايين جنيه ليصل إلى 374.5 مليون بدلاً من 369.5 مليون، بحسب تصريحات سابقة للدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك.

وقرر البنك المركزي، زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل لتصل إلى 20 مليار جنيه بدلاً من 10 مليارات، وفقاً للشروط الصادرة للمبادرة ، كما تم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وفق قرار البنك المركزي.

كان «المركزى» قد أطلق فى فبراير 2014 مبادرة للتمويل العقارى لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 10 مليارات جنيه، لتنشيط القطاع بالمصارف بسعر عائد 7 % لمحدودى الدخل، و8 % لمتوسطى الدخل.

وأدخل «المركزى» تعديلات جديدة فى فبراير 2016 تضمنت إعطاء الفرصة لمحدودى الدخل أقل من 1400 جنيه للاستفادة من المبادرة، بسعر عائد سنوى متناقص 5 % بدلا من 7 %، و أتاح شريحة جديدة تحت مسمى «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى 10.5 % سنويا، بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفا للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى لسعر الوحدة 950 ألف جنيه.