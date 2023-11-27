بنك ناصر يستهدف طرح العديد من المنتجات المصرفية خلال أيام

كشف محمد عبد الفضيل، نائب رئيس بنك ناصر، أن هناك الكثير من المنتجات التي سيعلن عنها البنك خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدًا ان البنك يركز على فكرة الاستثمار في البشر والتشارك الاجتماعي.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، والتي جاءت تحت عنوان «الدور الفعال لوزارة التضامن الاجتماعي لإحداث أثر تنموي»، أن القطاع الخاص شريك في العديد من الشركات المملوكة لبنك ناصر، وهو ما سينعكس على أرباحه.

وتهدف الجلسة إلى تعزيز الصورة الذهنية لوزارة التضامن الاجتماعى بدعمها مفاهيم التشغيل والانتاج والتمكين و عقد الشراكات الفعالة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى و تحويل ثقافة الدعم الى ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات.

وذلك من خلال إلقاء الضوء على مفاهيم التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسى للمجتمع المدنى من أجل تعظيم الأثر التنموى وفقا لمؤشرات قياس تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات ودور الوزارة فى حماية المجتمع وتعزيز قدرة شبابة ونشر ثقافة التطوع وإحداث تمكين اجتماعي واقتصادي ونفسى وثقافى لهم مما يجعل الوزارة هي حائط الصد الأول أمام المجتمع من كافة المخاطر.