بنك ناصر يستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

قال محمد عبد الفضيل، نائب رئيس بنك ناصر، إن البنك لديه خطة للتطوير والتحديث، مؤكدا أن هناك الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي يعمل عليها البنك.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة، والتي جاءت تحت عنوان «الدور الفعال لوزارة التضامن الاجتماعي لإحداث أثر تنموي»، أن يستهدف توسيع شراكاته خلال الفترة القادمة، وأبرم البنك العديد من الشراكات، أبرزها دخوله مجال الاستثمار والتطوير العقاري.

وأشار إلى أن البنك يعمل على تطوير فلسفته الاستثمارية، كما يعمل على الاستثمار في شركات ومؤسسات قائمة بالفعل.

وتهدف الجلسة إلى تعزيز الصورة الذهنية لوزارة التضامن الاجتماعى بدعمها مفاهيم التشغيل والإنتاج والتمكين وعقد الشراكات الفعالة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصرى وتحويل ثقافة الدعم الى ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات.

ويتم ذلك من خلال إلقاء الضوء على مفاهيم التمكين الاقتصادى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتطوير المؤسسى للمجتمع المدنى من أجل تعظيم الأثر التنموى وفقا لمؤشرات قياس تضمن حوكمة التنفيذ وجودة المخرجات ودور الوزارة فى حماية المجتمع وتعزيز قدرة شبابة ونشر ثقافة التطوع وإحداث تمكين اجتماعي واقتصادي ونفسى وثقافى لهم مما يجعل الوزارة هى حائط الصد الأول أمام المجتمع من كافة المخاطر.