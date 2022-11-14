بنك ناصر يرفع العائد على شهادة إيد واحدة للأطباء إلي 12.25% سنويا

قرر بنك ناصر اليوم الإثنين رفع سعر العائد علي شهادة “إيد واحدة” المخصصة للإطباء، تقديرا لهم علي جهودهم، إلي 12.25%.

وقال محمد عشماوي، الرئيس التنفيذي لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك مستمر في دعمه للمنظموة الصحية وجهود الأطباء والصيادلة، وبناء علي ذلك يستمر البنك في تقديم شهادة إيد واحدة.

ويصدر بنك ناصر وديعة “رد الجميل”، في اطار اهتمامه بكافة فئات المجتمع العمرية وخصوصا كبار السن من العملاء، والتي تبدأ من سنة من تاريخ الإيداع، وسن 60 عام فأكثر، كما تبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفتها حتى 2 مليون جنيه، وأسعار عائد 12% سنويا لمدة 3 سنوات، 11.25 % شهريا لمدة 3 سنوات، 10.75% سنويا لمدة عام، و10.25% سنويا لمدة عام.