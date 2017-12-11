بنك ناصر يدرس مخاطبة المركزى لخفض الاحتياطى الإلزامى

أكد التزامه بالنسبة القديمة المقدرة بـ%10 كتب ـ سيد بدر: يدرس بنك ناصر الاجتماعى مخاطبة المسئولين بالبنك المركزى المصرى، للإبقاء على نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروضة على الودائع عند حدودها القديمة، المقدرة بنسبة %10، لتفادى تأثيراتها السلبية على تكلفة الأموال وبالتالى…

أكد التزامه بالنسبة القديمة المقدرة بـ%10





كتب ـ سيد بدر:

يدرس بنك ناصر الاجتماعى مخاطبة المسئولين بالبنك المركزى المصرى، للإبقاء على نسبة الاحتياطى الإلزامى المفروضة على الودائع عند حدودها القديمة، المقدرة بنسبة %10، لتفادى تأثيراتها السلبية على تكلفة الأموال وبالتالى محفظة ودائعه.

كان البنك المركزى قد قرر مطلع أكتوبر الماضى زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى %14 بدلا من %10 مبررا ذلك بالنتائج المالية الإيجابية للقطاع المصرفى، والذى يدخل ضمنه الودائع بالعملة المحلية باستثناء الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر.

وأكد شريف فاروق، نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر لـ«المال»، التزام مصرفه باحتجاز النسبة القديمة للاحتياطى الإلزامى المقدرة بـ%10 كأحد متطلبات الخضوع لرقابة «المركزى»، مشيرا إلى أن الالتزام بالنسبة الجديدة يؤثر سلبا على محفظة الودائع عبر رفع تكلفتها، ويتناقض مع طبيعة عمله الأساسى الذى يقوم على جذب أموال رخيصة لمقابلة دوره الاجتماعى.

وأنشئ بنك ناصر عام 1971 بهدف خلق نشاط اجتماعى يهتم بالفقراء ومحدودى الدخل عبر منح قروض للمواطنين بفائدة منخفضة وقبول الودائع وتنظيم استثمارها فى المشروعات العامة الخاصة ومنح اعانات ومساعدات للمستحقين.

وأضاف «فاروق» أن مصرفه لم يرفع النسبة إلى %14 فى ظل احتياجه لهذه السيولة وانخفاض نسبة الودائع عن القروض الممنوحة نظرا لأن البنك يعمل بأموال أخرى قادمة من التبرعات والمنح وغيرها، مؤكدا أن العمل على تنمية محفظة الودائع عبر طرح منتجات جديدة فى الفترة المقبلة.

وسجلت ميزانية البنك 14.31 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2016 – 2017، وبلغت محفظة الودائع 5 مليارات جنيه والقروض 9 مليارات.

وبشأن الخضوع لرقابة المركزى قال فاروق: نعمل وفق خطةلإعادة الهيكلة والخضوع للبنك المركزى ،للتمتع بالدعم الذى يقدمه لبنوك القطاع المصرفى، بجانب تبعيتنا لوزارة التضامن الاجتماعى، وأعتقد أن زيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى ستكون محل مفاوضات مع مسئولى البنك المركزى فى ظل الوضع الاستثنائى للبنك.

وتلتزم البنوك بحساب أرصدة متوسط ودائعها خلال 14 يوم عمل – باستثناء أرصدة شهادات الادخار مدة 3 سنوات فأكثر – وتقوم بحساب نسبة الاحتياطى، ولهذا فإن رفع هذه النسبة يمثل زيادة فى تكلفة البنوك نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام رصيد تلك النسبة ضمن السيولة المستثمرة.

وتعكف إدارة بنك ناصر، التى تضم نائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال، على تنفيذ هيكلة مالية وإدارية تمهيدًا لخضوعه لرقابة المركزى، من المقرر أن تستغرق نحو عامين، وفقًا لتصريحات سابقة لـ«فاروق».