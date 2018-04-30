بنك ناصر يتفاوض على اقتراض 50 مليون جنيه من إعادة التمويل العقارى

أحمد الدسوقىيتفاوض بنك ناصر الاجتماعى مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى للحصول على قرض بقيمة 50 مليون جنيه للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى.وقالت مصادر، فى تصريحات لـ«المال»، إن البنك يسعى للحصول على القرض لإعادة ضخه لعملائه من محدودى الدخل فقط ضمن مبادرة الت

أحمد الدسوقى

يتفاوض بنك ناصر الاجتماعى مع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى للحصول على قرض بقيمة 50 مليون جنيه للمشاركة فى مبادرة البنك المركزى.

وقالت مصادر، فى تصريحات لـ«المال»، إن البنك يسعى للحصول على القرض لإعادة ضخه لعملائه من محدودى الدخل فقط ضمن مبادرة التمويل العقارى التى اطلقت فى عام 2014، مؤكدة أنه لن يمول متوسطى الدخل.

وأطلق «المركزى» مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، فى فبراير 2014، ورصد لها 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى بتمويل الدخل أقل من 1400جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويًا.

وأشارت المصادر، التى رفضت الإفصاح عن هويتها – إلى أن بنك ناصر سيحصل على الـ50 مليونًا من الشريحة الأولى التى خصصها «المركزى» بقيمة 500 مليون جنيه للشركات التى تعمل فى التمويل العقارى، مؤكدة أن هناك طلبات من عملاء البنك لهذه النوعية من القروض.

وبحسب المصادر، فإن البنك ساهم العام الماضى بقيمة 5 ملايين جنيه فى رأسمال الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، تمثل نحو %1.5 من رأسمالها البالغ 374.5 مليون، مؤكدة أن البنك انتهى من تهيئة البنية التحتية للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.

ووقعت إعادة التمويل العقارى، عقدًا مع البنك المركزى، فى مارس 2017، لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقارى فى مبادرته التى أطلقها مطلع 2014، لتوفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، وبمقتضاها حصلت «إعادة التمويل» على قرض مساند قيمته 500 مليون جنيه، لإعادة ضخه للشركات الراغبة فى العمل وفقًا لآليات المبادرة.

ونجحت 5 شركات تمويل عقارى هى الأولى، والأهلى، وكونتكت، وأملاك، والمصرية للتمويل، فى ضخ تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه، فى المبادرة، وفقا لتصريحات سابقة لمصادر لـ«المال».