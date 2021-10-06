استثمار

بنك ناصر يتعاقد على مقر جديد بمجمع خدمات صندوق تحيا مصر بمدينة العلمين

بقرية سيدي عبد الرحمن محافظة مطروح
مدحت إسماعيل 4:27 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 4:27 م, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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وقع محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعى وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، عقد إيجار مقر إداري بمشروع مـجمع خدمات صندوق تـحيا مصر بقرية سيدي عبد الرحمن محافظة مطروح.

وأفاد عشماوي بأن صندوق تحيا مصر يقوم بمعاونة أجهزة الدولة في مختلف المجالات من خلال عدة محاور لدفع عجلة التنمية بالدولة، ويعمل على تطوير ورفع كفاءة قرية سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح، حيث أنشأ مجمع خدمات صندوق تحيا مصر بالقرية، وذلك لتقديم الخدمات المختلفة للمقيمين والمترددين على القرية.

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وأوضح أن هذا الاتفاق يعد جزءا من خطة بنك ناصر التوسعية التي تقوم على زيادة عدد الفروع وتجديد الفروع القائمة وذلك في إطار استراتيجية ليصبح أقرب لعملائه وليقدم دائماً لهم تجربة مصرفية متميزة لتوفير الخدمات المصرفية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف عشماوي أن المقر الجديد سيكون بالمبني الاجتماعي بالمشروع بمساحة وقدرها 700 م2 بما يضمن تسهيل وتقديم الخدمات البنكية لسكان مدينة العلمين والمناطق المحيطة وبما يتفق مع نهج الدولة في إتاحة الخدمات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أنه في إطار المسؤلية المجتمعية للبنك تقرر أن يراعى أن يكون الاعلان عن شغل الوظائف لفرع البنك من المقيمين بمحافظة مطروح للقضاء علي البطالة وتيسير العمل.

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والجدير بالذكر أن البنك سبق وقام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال قرض مستورة الذي يمنحه البنك للسيدات بتمويل من الصندوق ويعتبر قرض “مستورة” أحد المحاور التى ينفذها البنك فى إطار توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى والمساهمة فى توفير فرص عمل للسيدات من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لمساندة المرأة وتحويلها من متلقية للدعم إلى منتجة، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق في تمويل صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء”.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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