بنك ناصر يتخذ إجراءات احترازية لمواجهة «كورونا»

وجه الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، تعليمات لمديري الفروع والعاملين في فروع البنك المختلفة لاتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة الموظفين والعملاء.



يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي .

سرعة في التعامل

وأكد فاروق، أنه تم إرسال بريدًا إلكترونيًا لكافة مسئولي الفروع يتضمن تعليمات صارمة بضرورة سرعة إنهاء المعاملات البنكية للعملاء والحرص علي عدم وجود أي تكدس داخل الفروع والتغذية الفورية لماكينات الصراف الآلي، وإجراء الصيانة الدورية لها وزيادة حد السحب اليومي علي كروت الصراف الآلي.

نظافة وتطهير المكان

بجانب الاهتمام بالنظافة والتطهير الدائم للفروع وتوفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين، كما ركزت التعليمات على تعقيم جميع الأراضي ومقابض أبواب المكاتب وتعقيم ماكينات الصراف الآلي يوميا للتقليل من احتمالات العدوي.

ملصقات توعية

كما تم التأكيد على عدم السماح بطلب وجبات من خارج الفرع وفي حالة الاشتباه بوجود حالة بالفرع يتم إبلاغ أقرب مستشفى للفرع فورا، بالإضافة إلى وضع ملصقات داخل البنك بإرشادات وزارة الصحة الخاصة بالوقاية من الفيروس.

وذلك لنشر الوعي بين العاملين والعملاء بالبنك، كما تم تعليق كافة الأنشطة الداخلية التي تتضمن تجمعات بأعداد كبيرة مثل الدورات التدريبية .



وأضاف فاروق، أن البنك يتيح خدماته للعملاء إلكترونيا من خلال فتح العديد من منافذ الصرف لضمان الوصول بشكل أسرع إلى العملاء بخلاف فروع البنك الـ 93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وذلك عن طريق كروت ” ATM” من أي ماكينة صرف آلي تخص البنك أوالبنوك الأخرى لي مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى صرف النفقة عبر التليفون المحمول إثر توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر لتقديم خدمة صرف النفقة بالمحمول.

وأكد فاروق، أنه يتم متابعة الموقف عن كثب من خلال بيانات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية، ويتم رصد التطورات بشكل مستمر لاتخاذ مايلزم لضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بدون انقطاع أو تعطيل.