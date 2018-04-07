بنك ناصر: وثيقة التأمين ضد التعثر كافية لضمان قرض مستورة

وكالات:وافق الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، على أن يتم منح السيدات قروض (مستورة) من فروع البنك مباشرة بضمان وثيقة (تأمين ضد التعثر) حال عدم رغبتهن أو رغبة اللجنة في ضمانهن أو عدم وجود لجنة زكاة في أي من المناطق المستهدفة، مؤكدا أن بنك ناصر حريص على تحقيق عدالة الفرصة و

وكالات:

وافق الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر، على أن يتم منح السيدات قروض (مستورة) من فروع البنك مباشرة بضمان وثيقة (تأمين ضد التعثر) حال عدم رغبتهن أو رغبة اللجنة في ضمانهن أو عدم وجود لجنة زكاة في أي من المناطق المستهدفة، مؤكدا أن بنك ناصر حريص على تحقيق عدالة الفرصة وتوسيع الأستفادة من مشروع (مستورة) في جميع أنحاء الجمهورية.





وقال«فاروق» في تصريح صحفي، السبت، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مبادئ الشمول المالي للوصول إلى كافة الفئات وخاصة الأكثر احتياجا حتى نشملها بخدمات بنكية تحقق لها عائدا يساعدها على تنمية نفسها وأسرها.

وأضاف أنه سبق استخدام نفس الوثيقة مع المستفيدات من قرض (مستورة) في بعض مناطق محافظة البحر الأحمر نظرا لعدم وجود لجان زكاة في هذه المناطق وحرصا من البنك على توسيع نطاق تنفيذ مشروع مستورة ليشمل السيدات المصريات في المناطق الحدودية.

وأوضح أن الحصيلة الإجمالية لمشروعات (مستورة) البالغة حتى الآن 4 آلاف و737 مشروعا بقيمة 68 مليونا و798 و350 جنيها.