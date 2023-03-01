بنك ناصر وأزيموت مصر يطلقان صندوقا نقديا إسلاميا بحجم مستهدف 300 مليون جنيه

كشف علي سعيد، مدير عام في قطاع الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي، أن الأخير يستهدف حصيلة اكتتاب في صندوقه الاستثماري الأول “ناصر – az0” بقيمة 300 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة أزيموت مصر.

يُذكر أن بنك ناصر الاجتماعي وأزيموت مصر وقّعا، منذ قليل، عقود تأسيس صندوق ناصر az النقدي الإسلامي، وهو أول صندوق استثمار للبنك.

البنك يسعى لجذب شركات المياه والكهرباء والغاز للمشاركة

وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن بنك ناصر الاجتماعي يستهدف جذب شركات الخدمات الحكومية مثل المياه والكهرباء والغاز للمشاركة في الاكتتاب من أجل الاستفادة من العائد اليومي للصندوق.

وأوضح مدير عام في قطاع الاستثمار ببنك ناصر الاجتماعي أن عائد الصندوق سيقترب من عائد أذون الخزانة الحكومية.

أحمد علي وأحمد أبو سيف